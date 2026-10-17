Ουκρανία: Η Μόσχα δηλώνει ότι κατέλαβε την Ντροπρόπιλια – Διαψεύδει το Κίεβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν οκτώ ακόμη ουκρανικούς οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ντροπρόπιλια, στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας διέψευσε την ανακοίνωση της Μόσχας, τονίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την Ντροπρόπιλια και χαρακτηρίζοντας ψευδή τον ρωσικό ισχυρισμό.

Η πόλη δέχεται το τελευταίο διάστημα συνεχείς ρωσικές επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού γενικού επιτελείου, Αντρίι Κοβαλιόφ, δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο απορρίπτει και τον ισχυρισμό της Μόσχας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περισσότερα από 1.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και 92 οικισμούς από την 1η Σεπτεμβρίου. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι, κατά το τελευταίο 24ωρο, έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ουκρανικών drones, καθώς και υποδομές μεταφορών που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.