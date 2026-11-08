Ουκρανία: Ευρωπαϊκή συμμετοχή στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή εκπροσώπηση θα υπάρξει στις συνομιλίες για την Ουκρανία που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφέρθηκε στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι «Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν επαρκώς».

Οι επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να επικεντρωθούν στις προοπτικές τερματισμού της πολεμικής σύγκρουσης, καθώς και στις ρυθμίσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μετά το τέλος του πολέμου.

Την ατζέντα των συνομιλιών παρουσίασε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις θα καλύψουν τόσο το ζήτημα της λήξης των εχθροπραξιών όσο και τις μεταπολεμικές συμφωνίες για την ασφάλεια.

Από τη ρωσική πλευρά, στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες.

Μεταξύ των προσώπων που θα εκπροσωπήσουν τη Μόσχα περιλαμβάνεται ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι προγραμματισμένες επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα αποτελέσουν τον πρώτο γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών από τον περασμένο Φεβρουάριο.