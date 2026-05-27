Ουκρανία: Επιστολή Ζελένσκι προς τις ΗΠΑ για ενίσχυση της αεράμυνας με πυραύλους Patriot

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για την επιδεινούμενη έλλειψη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες,

Η έκκληση έρχεται τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και απειλεί δημόσια με νέο κύμα επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε αυτό που η Μόσχα αποκάλεσε «κέντρα λήψης αποφάσεων», σύμφωνα με την Kyiv Independent.

«Όταν πρόκειται για αεράμυνα απέναντι σε πυραύλους, βασιζόμαστε στους φίλους μας», αναφέρει η επιστολή. «Όταν πρόκειται για την άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι τα περιορισμένα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και άλλων δυτικών συστημάτων ενδέχεται να μην επαρκούν για να αντέξουν τους βομβαρδισμούς.

«Είναι πραγματικά δύσκολο όταν πρόκειται για αντιβαλλιστική άμυνα», δήλωσε στο Kyiv Independent άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλχα Στεφανίσινα, διανέμει την επιστολή στον Λευκό Οίκο, στον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον και σε άλλα μέλη του Κογκρέσου.

«Εγώ, εκ μέρους του ουκρανικού λαού, ζητώ με σεβασμό από τον πρόεδρο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενοι», αναφέρει η επιστολή. «Και να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε αυτό το ζωτικής σημασίας μέσο προστασίας απέναντι στη ρωσική τρομοκρατία -πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα- ώστε να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και άλλες επιθέσεις».