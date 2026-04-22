Ουκρανία: Επαναλειτουργεί ο πετρελαιαγωγός Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία

Ο πετρελαιαγωγός Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία, ανακοίνωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος τους ενεργειακού τομέα αφήνοντας να εννοηθεί την λήξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και την Βουδαπέστη.

«Στις 12.35 ξεκίνησε η ροή του πετρελαίου» από το τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Druzhba.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει έτσι να κλείσει το κεφάλαιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και έκτοτε μπλοκάρεται από την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.

Η ΕΕ έδωσε ήδη σήμερα ένα πρώτο πράσινο φως για την εκταμίευση του δανείου προς την Ουκρανία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε συμφωνία των 27 κρατών-μελών και θα επιτρέψει τις πρώτες εκταμιεύσεις του δανείου.

Η Βουδαπέστη έδωσε τη συγκατάθεσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο, αλλά συνεχίζει να θέτει ως προϋπόθεση για την οριστική της έγκριση την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του Druzhba.

Αν όλα εξελιχθούν κατά τα προβλεπόμενα, η Ουγγαρία αναμένεται να άρει οριστικά το βέτο της κατά την διάρκεια της συνόδου των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο, γεγονός που θα δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει το πρώτο μέρος του δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026. Θα ακολουθήσει το 2027 το δεύτερο μέρος των υπολοίπων 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Druzhba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Ο απερχόμενος εθνικιστής, λαϊκιστής και προσκείμενος στο Κρεμλίνο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν χρησιμοποίησε κατά κόρον το όπλο του ρωσικού αγωγού κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας κατηγορώντας το Κίεβο ότι καθυστερεί τις εργασίες της αποκατάστασης της λειτουργίας του Druzhba.

Η Ουγγαρία του Ορμπαν επέμεινε στην ασφυκτική άσκηση πιέσεων για την τροφοδοσία της χώρας σε πετρέλαιο αρνούμενη να προσφύγει στις εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας, όπως ο πετρελαιαγωγός Adria που διασχίζει την Κροατία.

«Εκπληρώσαμε όλες τις δεσμεύσεις» με την επισκευή αυτής της υποδομής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντριι Σιμπίχα.

«Πιστεύω ότι το βασικό, τεχνητά κατασκευασμένο εμπόδιο, το ουγγρικό εμπόδιο, έχει αρθεί. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε μαζί ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να λάβει το δάνειο», πρόσθεσε.

Επί της αρχής, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο έχει επίσης μπλοκάρει εδώ και μήνες το ουγγρικό βέτο, το οποίο αναμένεται επίσης να αρθεί μετά την συντριπτική ήττα του Βίκτορ Ορμπαν στις εκλογές της 12ης Απριλίου.