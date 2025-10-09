Ουκρανία: Εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης οικογενειών με παιδιά στις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ

Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά που ζουν σε ορισμένες συνοικίες του Κραματόρσκ, τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς υπό τον έλεγχο του Κιέβου, η οποία απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και πλήττεται τακτικά από ρωσικά πλήγματα.

«Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας σε ορισμένα εδάφη της αστικής περιοχής του Κραματόρσκ, ανακοινώθηκε η υποχρεωτική εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά», έγραψε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Το μέτρο αυτό με «άμεση ισχύ» εφαρμόζεται επίσης σε δύο γειτονικά χωριά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κραματόρσκ και τα περίχωρά του αποτελούν στόχο τακτικών επιθέσεων, κυρίως με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής εμβέλειας, κάτι που οδηγεί σε καταστροφές κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών και καθιστά αδύνατη”τη λειτουργία των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, πρόσθεσε το συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Σλοβιάνσκ, πόλης κοντά στο μέτωπο, επίσης στην ανατολική Ουκρανία, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν γρήγορα, λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

«Απευθύνομαι στους κατοίκους της πόλης, κυρίως στους ηλικιωμένους και στις οικογένειες με παιδιά: ήρθε η ώρα να απομακρυνθείτε. Γιατί βλέπουμε ότι ο εχθρός στοχοθετεί το ενεργειακό σύστημα, ειδικότερα τις εγκαταστάσεις λεβήτων», δήλωσε ο Βαντίμ Λγιάχ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πόλη Κραματόρσκ αριθμούσε περίπου 150.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, ο πληθυσμός ήταν 53.000 κάτοικοι τον περασμένο Ιούλιο.

Η πόλη είχε καταληφθεί από φιλορώσους αυτονομιστές που υποστηρίζονταν από τη Μόσχα για αρκετούς μήνες το 2014, προτού ανακαταληφθεί από τις δυνάμεις του Κιέβου.

Ο ρωσικός στρατός προωθείται αργά στην ανατολική Ουκρανία από το 2023, με μεγάλες απώλειες.