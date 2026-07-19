Ουκρανία: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματαπου έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης εξέδιδαν συνεχείς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε πέντε συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές υπέστησαν επίσης αποθήκες και άλλες κτιριακές υποδομές.

Tα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο εξαπολύθηκαν την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP