Ουγγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός Paks θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες

Οπρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός Paks θα μπορεί να λειτουργεί με την σημερινή ήδη μειωμένη του δυναμικότητα μέχρι σήμερα ή αύριο.

Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει η Ουγγαρία, θα διακόψει πλήρως την λειτουργία του τις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω καθιστώντας επισφαλή την λειτουργία ψύξης των αντιδραστήρων του.

Ο Πίτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι «οι επόμενες πέντε ημέρες θα είναι δύσκολες».

Η Βουδαπέστη θα εφαρμόσει σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά το διάστημα αυτό.