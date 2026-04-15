Ουγγαρία: Ο Μάγιαρ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Σούλιοκ

O Πέτερ Μάγιαρ συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο Τόμας Σούλιοκ προκειμένου να συζητήσουν για τη διαδικασία σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε το κόμμα του Tisza, την Κυριακή, έναντι του Findez του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε, μετά τη συνάντηση, ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Σούλιοκ να αποχωρήσει οικειοθελώς από το αξίωμά του, σημειώνοντας ότι θα προτιμούσε έναν πρόεδρο που να ενσαρκώνει την ενότητα του έθνους.

Ο Μάγιαρ πρόσθεσε ότι αν ο Σούλιοκ δεν αποχωρήσει οικειοθελώς, η νέα κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την εντολή της για να τροποποιήσει το Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ απάντησε, σύμφωνα με τον Μάγιαρ, πως θα «εξετάσει» τα επιχειρήματά του.

Ο ηγέτης του Tisza πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Σούλιοκ τον ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα ανάληψης καθηκόντων από το νέο κοινοβούλιο και ότι θα του δοθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος πιστεύει πως η αλλαγή κυβέρνησης πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό.

Ο Μάγιαρ σημείωσε, επίσης, ότι θα ξεκινήσει άτυπες συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και πριν από τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, καθώς όπως τόνισε τα χρονικά περιθώρια για να μην απωλέσει η Ουγγαρία κονδύλια της ΕΕ που έχουν παγώσει, λόγω της οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου επί Όρμπαν, είναι ασφυκτικά.

Τόνισε, τέλος, ότι η νέα κυβέρνηση αναμένεται να ορκιστεί στα μέσα Μαΐου, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα.