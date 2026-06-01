Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ κινεί διαδικασίες για την αποπομπή του προέδρου Σούλιοκ μέσω συνταγματικής τροποποίησης

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προτίθεται να τροποποιήσει το Σύνταγμα προκειμένου να απομακρύνει τον πρόεδρο της χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειας του νέου πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ να απομακρύνει αξιωματούχους που είχαν διοριστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πρώην λαϊκιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ και το κόμμα του, Tisza, πέτυχαν σαρωτική νίκη στις εκλογές του Απριλίου. Διαθέτοντας πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα που οικοδόμησε ο Όρμπαν κατά τη διάρκεια των 16 ετών που βρισκόταν στην εξουσία.

Μετά την εκλογική του νίκη, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα καλέσει τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, ο οποίος είχε διοριστεί με τη στήριξη του κόμματος του Όρμπαν, να παραιτηθεί ή να απομακρυνθεί μέσω συνταγματικών διαδικασιών. Μάλιστα, του είχε θέσει προθεσμία έως τις 31 Μαΐου για να εγκαταλείψει το αξίωμά του, χαρακτηρίζοντάς τον επανειλημμένα «μαριονέτα του Όρμπαν».

Ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ (AP Photo/Denes Erdos)

Αν και ο ρόλος του προέδρου είναι κυρίως συμβολικός, είναι αρμόδιος για την υπογραφή των νόμων και διαθέτει την εξουσία να παραπέμπει νομοσχέδια που έχουν εγκριθεί από το κοινοβούλιο στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες στους υποστηρικτές της νέας κυβέρνησης ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την αρμοδιότητα αυτή για να εμποδίσει τις μεταρρυθμίσεις της.

Το πρωί της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, ο Μαγιάρ συναντήθηκε με τον Σούλιοκ στο Παλάτι Σάντορ, την προεδρική κατοικία. Αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος αρνήθηκε να παραιτηθεί και πρόσθεσε ότι θα δώσει εντολή στους βουλευτές του κόμματός του να ξεκινήσουν άμεσα τις «αναγκαίες διαδικασίες» για την απομάκρυνσή του, μια διαδικασία που, όπως είπε, θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

«Η Ουγγαρία δεν ανήκει ούτε στον Τάμας Σούλιοκ ούτε στον Βίκτορ Όρμπαν. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα ή πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο Μαγιάρ. «Το Σύνταγμα αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο πρόεδρος εκφράζει την ενότητα του έθνους και διασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους».

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν (AP Photo/Denes Erdos)

Ο πρωθυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνταγματική αλλαγή που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την αποπομπή του προέδρου.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Σούλιοκ ότι δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά του σε σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων επειδή δεν αντέδρασε όταν ο Όρμπαν προχώρησε σε δηλώσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαξίωναν και αποανθρωποποιούσαν πολιτικούς αντιπάλους και επικριτές του, ούτε όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε νομοθεσία που απαγόρευσε τη διοργάνωση της παρέλασης Υπερηφάνειας (Pride) της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Είναι προς το συμφέρον της Ουγγαρίας ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας να ανακτήσει το κύρος που έχει διαβρωθεί από τη σιωπή και την αδράνειά του», τόνισε ο Μαγιάρ.

Την Παρασκευή, η προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις του Μαγιάρ για παραίτηση του προέδρου «επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη συνταγματική λειτουργία όσο και το κύρος του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι ο Σούλιοκ ζήτησε νομική αξιολόγηση της διαμάχης από την Επιτροπή της Βενετίας, το συμβουλευτικό σώμα νομικών εμπειρογνωμόνων του Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: Associated Press