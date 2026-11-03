Ουγγαρία: Εκλέχθηκε νέος γενικός εισαγγελέας μετά την πτώση του Όρμπαν

Οι Ούγγροι βουλευτές εξέλεξαν σήμερα νέο γενικό εισαγγελέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ που έχει στόχο να κάνει να λογοδοτήσει ο προκάτοχός του στην κυβέρνηση, ο εθνικιστής Βίκτορ Όρμπαν, και οι σύμμαχοί του που είναι ύποπτοι για διαφθορά.

Το κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο Πέτερ Φέγιες, 65 ετών, εισαγγελέας καριέρας ο οποίος πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε, αναλαμβάνει τη θέση αυτή σε μια χρονική στιγμή που οι έρευνες για τη διαφθορά στο υψηλότερο επίπεδο επιταχύνονται στην Ουγγαρία.

Τρεις πρώην υπουργοί τελούν σήμερα υπό κράτηση, εκ των οποίων ο Γκιόργκι Ματόλτσι, ο οποίος διοίκησε επί 12 μήνες την κεντρική τράπεζα και τότε θεωρείτο από τον Όρμπαν ως το “δεξί χέρι” του.

Ο Φέγες έλαβε 139 ψήφους υπέρ του, έξι βουλευτές ψήφισαν κατά του, σε μυστική ψηφοφορία στην εθνοσυνέλευση των 199 μελών, όπως το κόμμα Tisza του Μάγιαρ έχει περισσότερα από τα δύο τρίτα των εδρών.

Το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν και ο σύμμαχός του, το κόμμα KDNP, μποϊκόταραν την ψηφοφορία.

“Στο όνομα όλων των Ούγγρων, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να τρέμετε, κλέφτες: Και όλοι οι άλλοι εγκληματίες επίσης”, έγραψε ο Μάγιαρ στο Facebook, λίγο μετά την ορκωμοσία του Φέγες στο κοινοβούλιο για μια θητεία 9 ετών.

Η εμπιστοσύνη των Ούγγρων προς την εισαγγελία κλονίστηκε κατά τη διάρκεια των 16 ετών διακυβέρνησης του Όρμπαν, επικριτικές φωνές κατηγορούσαν τον θεσμό αυτό ότι είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην προστασία του στενού κύκλου του πρωθυπουργού από κάθε έλεγχο.

Συγγνώμη

“Η έμφαση πρέπει να δοθεί στον επαγγελματισμό, την ταχύτητα και την ανεξαρτησία έναντι της πολιτικής”, δήλωσε ο Φέγες στον συντηρητικό ιστότοπο Valasz Online, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει ξανά απόρρητους φακέλους.

Μετά την εκλογή του, ο Φέγες ζήτησε συγγνώμη ενώπιον του κοινοβουλίου για “ορισμένες αποφάσεις που έλαβε η εισαγγελία τον τελευταίο καιρό – ή για την αδράνειά της – οι οποίες δικαίως και κατανοητά τραυμάτισαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα”.

Ένας πρώτος υποψήφιος για τη θέση του γενικού εισαγγελέα απορρίφθηκε τον περασμένο μήνα λόγω υποψιών σε βάρος του αδελφού του στην υπόθεση της ουκρανικής “χρυσής αυτοκινητοπομπής”, δηλαδή της αναχαίτισης τον Μάρτιο θωρακισμένων οχημάτων της δημόσιας ουκρανικής τράπεζας Oschadbank που διέσχιζαν την Ουγγαρία.

Επτά υπάλληλοι είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκατομμύρια δολάρια, ευρώ και ράβδοι χρυσού είχαν κατασχεθεί.

Ο προηγούμενος γενικός εισαγγελέας παραιτήθηκε τον Ιούλιο υπό την πίεση του Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος υποσχέθηκε να απαλλάξει την Ουγγαρία από “όλες τις μαριονέτες” του Βίκτορ Όρμπαν. Η αποχώρησή του συνδέθηκε επίσης με την αντιπαράθεση για τη “χρυσή αυτοκινητοπομπή”.

Η μεγάλη αυτή επιχείρηση, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ενόσω ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε εκστρατεία για την απειλή στην ασφάλεια που συνιστούσε κατά τη γνώμη του το Κίεβο, κατέληξε τελικά στην παύση της δίωξης. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και τα κατασχεθέντα χρήματα και οι ράβδοι χρυσού επιστράφηκαν.

Ωστόσο, μια έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας για την υπόθεση, ο Παλ Φύρχτ, παραιτήθηκε τον Ιούνιο, μετά τη δήλωσή του ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υποδήλωναν άμεση εμπλοκή του Βίκτορ Όρμπαν.