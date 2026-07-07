Ουγγαρία: Αναστολή λειτουργίας κρατικών μέσων ενημέρωσης «για να δοθεί τέλος» στον έλεγχο του Όρμπαν

«Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να λένε ψέματα. Λυπούμαστε που το κάναμε για τόσο καιρό. Το ειδησεογραφικό μας πρόγραμμα έχει προς το παρόν ανασταλεί. Μείνετε συντονισμένοι», αναφέρει το μήνυμα από το κύριο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι M1 της Ουγγαρίας που σταμάτησε το απόγευμα τη μετάδοση, μαζί με το επίσης δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth.

«Μια ιστορική μέρα. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος των προπαγανδιστικών εκπομπών στα δημόσια μέσα ενημέρωσης», έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του περασμένου Απριλίου έναντι του Βίκτορ Όρμπαν .

Ο πρωθυπουργός δήλωσε σε νεότερη ​ανάρτησή του αργότερα ότι το κύριο τηλεοπτικό κανάλι M1 θα συνεχίσει τη μετάδοση, με ψυχαγωγικό αλλά όχι ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

«Με στόχο την αντικειμενική ειδησεογραφική υπηρεσία», ο Μαγιάρ με διάταγμα διέταξε μια «ολοκληρωμένη και άμεση αναθεώρηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της χρηματοδότησής τους ενώ η νέα κυβέρνηση στοχοποιεί και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης που ανήκουν σε επιχειρηματίες που συνδέονται με τον Όρμπαν. Στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 αντικαταστάθηκαν οι βασικοί παρουσιαστές ειδήσεων και απολύθηκε ο διευθυντής ειδήσεων.

Ο Όρμπαν καταδικάζει την «αυταρχική» κίνηση

Ο πρώην πρωθυπουργόςχαρακτήρισε την απόφαση ως «νέα ροπή του κόμματος Tisza στο δεσποτισμό» και προέτρεψε τους Ούγγρους να παρακολουθούν το ιδιωτικόειδησεογραφικό κανάλι HirTV.

Ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης ήταν βασικός πυλώνας της 16χρονης διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Η Ουγγαρία έπεσε στην 74η θέση το 2026 από την 23η το 2010 στο δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

Η κυβέρνηση Όρμπαν αρνήθηκε ότι άσκησε πίεση στα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι πληροί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: AFP