Over 40: minutes 8 τρόποι για να συνδυάσεις τέλεια τη midi φούστα σου

Αντί για φόρμα, λέει μία φίλη κάθε φορά που εμφανίζεται με κάποια από τις μίντι φούστες της, με τις οποίες έχουμε συνδέσει την εικόνα της. Πράγματι, η μίντι φούστα είναι ό,τι πιο βολικό υπάρχει αλλά ταυτόχρονα και κομψό, καθώς αγκαλιάζει τη θηλυκότητα με τρόπο μοναδικό.

Το υπέροχο με τη μίντι φούστα είναι ότι συνδυάζεται με άπειρους τρόπους, όπως και το τσιν παντελόνι. Ανάλογα λοιπόν, με την εμφάνιση που θέλουμε να κάνουμε δημιουργούμε και το σωστό στάιλινγκ.

Στο παρακάτω βίντεο η What to Wear – Fashion Over 40, μια YouTuber που αγαπάμε να παρακολουθούμε, εντοπίζει τα 8 πιο δυνατά ντυσίματα με μίντι φούστα για μια γυναίκα άνω των 40. Τους πιο σωστούς και στιλάτους συνδυασμούς.

Ας τους δούμε:

Με πουκάμισο: Κλασικός και σίγουρος συνδυασμός που αποφεύγει τις εκπλήξεις αλλά το κερδίζει τις εντυπώσεις. Έχει κάτι κοσμοπολίτικο και ταυτόχρονα διαχρονικό. Μπορεί να σταθεί παντού.

Με λεπτό πουλόβερ: Σίγουρα εδώ ταιριάζει γάντι η φράση «φούστα-μπλούζα».

Ντε πιες: Με το ίδιο του, το avec του. Ένας συνδυασμός που αφήνει την εντύπωση φορέματος και φέτος είναι τόσο (ξανά) της μόδας.

Με σακάκι: Σε ίσια γραμμή το σακάκι πάνω από τη μίντι φούστα χαρίζει κύρος αλλά και πολύ φρέσκια ματιά στο στάιλινγκ.

Με τοπ δεμένο κόμπο: Είτε πουκάμισο, είτε T-Shirt, το top πάνω από την μίντι φούστα έχει έξτρα bonus εάν υπάρχει και ένας κόμπος να «κλείσει το μάτι» στην εικόνα.

Με tank top: Το φανελάκι δεν είναι το πιο εύκολο ρούχο αλλά σίγουρα είναι το πιο σέξι. Θυμίζει 90s και ό,τι θυμίζει 90s φέτος είναι καλοδεχούμενο.

Mε cropped top: Η μέση αποκαλύπτεται και όλα θυμίζουν ξαφνικά παιδικά καλοκαίρια, τότε που τα σετ στο ντύσιμο ήταν καθημερινότητα.

Με top με τιράντες: Είτε πιο φαρδιές και τετράγωνες, είτε πιο λεπτές σαν lingerie top, οι τιράντες το καλοκαίρι ταιριάζουν με όλα, πόσο μάλλον με μια ανάλαφρη, σατέν, μίντι φούστα.

Δείτε το βίντεο με τα outfits: