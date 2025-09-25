Όταν θαυμάζεις μια άλλη γυναίκα -Τι είναι το girl crush

Έχετε ακούσει το girl crush; Δεν είναι έρωτας, ούτε ζήλια: Είναι αυτό το συναίσθημα θαυμασμού για μια γυναίκα που γίνεται καθρέφτης μιας ζωής που ίσως να θέλαμε – και μπορούμε – να ζήσουμε.

«Δεν είναι απαραίτητα ρομαντική ή σεξουαλική έλξη, είναι περισσότερο μια βαθιά έμπνευση: το στιλ της, η αύρα της, το ταλέντο της – κάτι που σε μαγνητίζει και σε κάνει να σκέφτεσαι “θα ήθελα να της μοιάσω”», εξηγεί στην ιταλική Vogue η ψυχοθεραπεύτρια Chiara Alfano στην ιταλική Vogue. Η έννοια του girl crush περιγράφει ακριβώς αυτό.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε και από τη Vogue Italia, με το μοντέλο Loli Bahia να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού στο TikTok μέσα από το hashtag #LoliTok. Θυμίζει τις πρώτες εποχές του Instagram και το #WomanCrushWednesday – τις Τετάρτες που ανεβάζαμε φωτογραφίες γυναικών που θαυμάζαμε, από την Alexa Chung μέχρι την Cara Delevingne.

Τι είναι το girl crush και γιατί μας κάνει καλύτερες

Κάποτε υπήρχε και ένα βιβλίο ζωγραφικής με τίτλο «Ζωγράφισε το girl crush σου», στο οποίο μπορούσες να χρωματίσεις την Beyoncé με μαρκαδόρους. Ήταν ένα αθώο ενδιαφέρον – χωρίς φθόνο ή επιθυμία, αλλά με λαχτάρα για κάτι διαφορετικό. Τα blogs του Tumblr ήταν γεμάτα με εικόνες από ρόλους και στιλ.

Σαν να κοιτούσαμε αποκόμματα από περιοδικά κολλημένα στον καθρέφτη και να ψιθυρίζαμε «μπορώ να γίνω σαν αυτή».

«Κατά την εφηβεία –αλλά όχι μόνο– τα κορίτσια αναζητούν εξωτερικές μορφές για να δομήσουν την ταυτότητά τους», λέει η Dr. Alfano. «Ένα girl crush μπορεί να λειτουργήσει σαν συναισθηματικός καθρέφτης: μέσα από τον θαυμασμό, ανακαλύπτουμε πλευρές του εαυτού μας που δεν είχαμε τολμήσει να δούμε». Συχνά, το άλλο πρόσωπο ενσαρκώνει μια πιο ελεύθερη, πιο αυθεντική ή πιο τολμηρή εκδοχή μας. Και αυτό, λέει, «μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρή συναισθηματική ώθηση».

Αυτό που ελκύει συνήθως είναι ο τρόπος που κινείται στον κόσμο: με αυτοπεποίθηση, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία. Είναι αυτό το κάτι που δεν εξηγείται, αλλά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Όμως πρέπει να θυμόμαστε – τονίζει η ψυχολόγος – ότι αυτό που βλέπουμε στα social media είναι συνήθως μια εξιδανικευμένη εκδοχή της πραγματικότητας.

Παρά την ομορφιά του συναισθήματος, δεν λείπουν και οι ενστάσεις. Για κάποιους, η ελαφριά χρήση του όρου girl crush αποδυναμώνει ή θολώνει την πιθανότητα ρομαντικής ή σεξουαλικής έλξης μεταξύ γυναικών.

«Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν τον όρο σαν ουδέτερη ζώνη – ένα ασφαλές πλαίσιο για να πουν “τη θαυμάζω” χωρίς να εκτεθούν», εξηγεί η Alfano. «Αυτό μπορεί να γίνει προβληματικό αν καταλήγει να αποσιωπά κάτι πιο ουσιαστικό που αξίζει να αναγνωριστεί».

Ίσως τελικά το girl crush να είναι ένας τρυφερός, έμμεσος τρόπος να πούμε ότι μια άλλη γυναίκα μας εμπνέει βαθιά. Είναι εκείνη που κάνει τα πάντα «αβίαστα», όπως λέει η Loli Bahia όταν τη ρωτούν πώς πορεύεται στη ζωή. Και είναι αυτή η ελπίδα που μένει – πως και εμείς, χωρίς να εξηγούμε πολλά, χωρίς να φοράμε μεταμφιέσεις, μπορούμε να είμαστε απλώς ο εαυτός μας.