Ένας καθρέφτης που αποφεύγεται. Μια φωτογραφία από την οποία κάποιος προτιμά να λείπει. Μια παραλία που δεν επισκέφθηκε ποτέ, από φόβο για τα βλέμματα των άλλων. Υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν να περιορίζουν τη ζωή τους επειδή ένιωσαν ότι το σώμα τους γίνεται διαρκώς αντικείμενο κριτικής. Που έκρυψαν την απόρριψη πίσω από ένα χαμόγελο και τον αγώνα τους πίσω από τη σιωπή. Υπάρχουν όμως και οι στιγμές που αυτή η σιωπή σπάει: όταν κάποιος τους ακούει χωρίς να τους κρίνει, όταν βρίσκουν την κατάλληλη βοήθεια, όταν αισθάνονται ότι η ιστορία τους αξίζει να ειπωθεί. Σε αυτές τις ιστορίες δίνει χώρο ο διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους «Πες την ιστορία σου», για την καταπολέμηση του στίγματος της παχυσαρκίας. Με κεντρικό μήνυμα «Αλλάζουμε την ιστορία. Όχι τον άνθρωπο.», απευθύνει κάλεσμα σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς, φοιτητές κινηματογράφου και κάθε άνθρωπο που έχει κάτι να αφηγηθεί, να στρέψει την κάμερα στις ζωές πίσω από τους αριθμούς της ζυγαριάς. Στις δυσκολίες, στις σχέσεις, στις διακρίσεις, αλλά και στη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή. Για την πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας μιλά στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας», η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας του ΑΠΘ και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, Ελένη Καρλάφτη. Όπως εξηγεί, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή με ανθρώπους που ζουν με υπερβάλλον σωματικό βάρος, ή παχυσαρκία και από τις κοινωνικές και ιατρικές ανάγκες που αναδεικνύονται μέσα από τις εμπειρίες τους.

Όταν το βλέμμα των άλλων γίνεται εμπόδιο στη ζωή

Η κ. Καρλάφτη επισημαίνει ότι η παχυσαρκία αποτελεί χρόνια, σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσο και σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο αφορά τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά και τους εφήβους. «Η επιβάρυνση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άλλων νοσημάτων. Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις επηρεάζουν την ψυχική υγεία, την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση στη φροντίδα». Όπως διευκρινίζει, το στίγμα περιλαμβάνει τις αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος εξαιτίας του σωματικού του βάρους. «Μπορεί να εμφανίζεται στις προσωπικές σχέσεις, στο σχολείο, στην εργασία, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα». Μέσα από τον διαγωνισμό, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδειχθούν έργα που προάγουν τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση. Η οπτικοακουστική αφήγηση, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλλαγής, βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει όσα βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με παχυσαρκία.

Ιστορίες που μπορούν να αλλάξουν τη ματιά μας

Το κάλεσμα φιλοδοξεί να φέρει στο προσκήνιο εμπειρίες που συχνά μένουν αθέατες. Ανθρώπους που προσπάθησαν επανειλημμένα να διαχειριστούν το βάρος τους, που βίωσαν απογοήτευση ή απόρριψη, αλλά και ανθρώπους που ζήτησαν βοήθεια και βρήκαν έναν επαγγελματία υγείας πρόθυμο να τους ακούσει και να τους στηρίξει. Η κ. Καρλάφτη υπογραμμίζει ότι ζητούμενο είναι να ακουστούν διαφορετικές φωνές: των ίδιων των ανθρώπων που ζουν με παχυσαρκία, των δημιουργών και των ειδικών. «Η προσδοκία είναι ότι η ανάδειξη αυτών των ιστοριών θα συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει την παχυσαρκία και, ενδεχομένως, στην αλλαγή της καθημερινότητας όσων τη βιώνουν».

Η πρόσβαση στη φροντίδα αρχίζει ακόμη και από μια καρέκλα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η καθηγήτρια στα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει ένας άνθρωπος με παχυσαρκία μέσα στον ίδιο τον χώρο της υγείας. Επισημαίνει ότι ακόμη και οι επαγγελματίες υγείας δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τις κατάλληλες λέξεις, ή τον ενδεδειγμένο τρόπο προσέγγισης. «Παράλληλα, υπάρχουν πρακτικές ανάγκες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά για τον ασθενή είναι καθοριστικές: μια περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μια καρέκλα χωρίς μπράτσα, μια εξεταστική κλίνη που να μπορεί να φιλοξενήσει έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά. Αντίστοιχα, οι περιορισμοί ενός αξονικού τομογράφου ή άλλου διαγνωστικού εξοπλισμού μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες στην πραγματοποίηση εξετάσεων». Όπως αναγνωρίζει η κ. Καρλάφτη, τα ζητήματα αυτά αφορούν και την Πολιτεία και τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς συνδέονται με τις υποδομές και τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα. «Αυτές ακριβώς τις πλευρές της καθημερινότητας επιδιώκει να φωτίσει και ο διαγωνισμός, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δείξουν μέσα από τη δική τους ματιά τι σημαίνει να ζητάς βοήθεια και να συναντάς εμπόδια».

Το μεγάλο στοίχημα μετά την απώλεια βάρους

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, μια πρώτη σημαντική δυσκολία είναι να αποφασίσει ο άνθρωπος να αναζητήσει βοήθεια και να φτάσει στον κατάλληλο ειδικό. «Η διαχείριση της παχυσαρκίας, όμως, δεν ολοκληρώνεται με την απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους. Μεγάλο ζητούμενο αποτελεί η διατήρηση αυτής της απώλειας. Επειδή πρόκειται για πολυπαραγοντική νόσο, οι ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και συνδέονται και με το κοινωνικό του περιβάλλον. Γι’ αυτό η προσέγγιση χρειάζεται να είναι εξατομικευμένη». Αναφερόμενη στην αναζήτηση κατάλληλων επαγγελματιών υγείας, η κ. Καρλάφτη σημειώνει ότι στον ανανεωμένο ιστότοπο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας υπάρχει χάρτης της Ελλάδας, μέσω του οποίου το κοινό μπορεί να αναζητήσει επαγγελματίες με πιστοποίηση στην παχυσαρκία.

Οι συμμετοχές, η προβολή και ο ρόλος του κοινού

Όπως αναφέρει η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, η υποβολή των ταινιών στην πλατφόρμα της Live Media ξεκίνησε χθες 20 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2027. Η απονομή των βραβείων προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2027, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α στη Θεσσαλονίκη. «Οι ταινίες θα προβάλλονται διαδικτυακά για έναν μήνα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Στη συνέχεια θα προβληθούν και μέσω του ιστοτόπου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, ενώ οι δημιουργοί θα μπορούν να τις υποβάλουν και σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.Τα τρία βασικά βραβεία είναι χρηματικά και θα προκύψουν από την αξιολόγηση της επιτροπής, με βαρύτητα 70%, και την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού, με βαρύτητα 30%. Προβλέπονται επίσης, ειδικές διακρίσεις με αποκλειστική ψηφοφορία του κοινού, για τον κοινωνικό αντίκτυπο, την προτίμηση των θεατών και τους νέους δημιουργούς, καθώς και τιμητική διάκριση για ιστορίες που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την αποδοχή όλων των ανθρώπων».