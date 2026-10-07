Όταν η απόγνωση γίνεται ευκαιρία εκμετάλλευσης

Γράφει η ψυχολόγος Χρύσα Καρακάνα

Φτάνει και εκείνη η ώρα που το σώμα θα δοκιμαστεί απο μια νόσο μα ταυτόχρονα δοκιμάζει και την ψυχική αντοχή του ανθρώπου και ολόκληρου του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οταν η διάγνωση είναι σοβαρή και η πρόγνωση είναι αβέβαιη ή οι θρησκευτικές επιλογές φαίνονται περιορισμένες, τότε ο φόβος δημιουργεί την ανάγκη να πιστέψει ο άνθρωπος, ότι υπάρχει κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε .

Η ανάγκη αυτή δημιουργεί μια ευάλωτη θέση, όπου κάποιος μπορεί να βρει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την δύσκολη ε κατάσταση ενός νοσούντος και της οικογένειάς του .

Έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ως αβεβαιότητα οτιδήποτε δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Καλλιεργείται η ιδέα πολλές φορές ότι «Υπάρχει μια λύση που οι άλλοι δε γνωρίζουν».

Καταφέρνουν με τη πειθώ να μετατρέψουν την ελπίδα σε υπόσχεση και την αγωνία όλων σε οικονομική και συναισθηματική εξάρτηση.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο ψυχολογικά, εφόσον δημιουργεί ο φόβος της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου, τότε δεν είνα εύκολο να αποφασίσει κάποιος από θέση ψυχραιμίας. Ανάγκη κρίσιμη μέσα στον πανικό, την ενοχή και την επιθυμία να μην αισθανθεί ο ασθενής ή δικοί του ανθρώποι ότι «…. δεν έκανα αυτό που μπορούσα»

Και εδώ είναι απαραίτητο να να διευκρινιστεί, πως η ελπίδα δεν είναι το ίδιο με μια ψεύτικη υπόσχεση .

Η πραγματική φροντίδα δεν είναι ο στόχος της να δημιουργεί ψευδαισθήσεις στην στήριξη ενός ατόμου. Η φροντίδα μπορεί να πει την αλήθεια και ακόμα πιο σημαντικό να προστατεύσει την ελπίδα.

Ο σεβασμός του επαγγελματία υγείας είναι η στήριξη της ελπίδας και όχι ο υποβιβασμός της.

Ο άνθρωπος που νοσεί δε θέλει κάποιον να του υποσχεθεί ένα «θαύμα» , έχει ανάγκη όμως έναν άνθρωπο να σταθεί δίπλα του ακόμα και όταν

η πραγματικότητα είναι δύσκολη .

Η απόγνωση δεν είναι αγορά.

Ο φόβος δε γίνεται εργαλείο.

Η λεπίδα ποτέ δε πρέπει να γίνεται εμπόρευμα .

Η κοινωνία οφείλει να προστατεύει τον ευάλωτο πολίτη και η επιστήμη έχει χρέος όχι μόνο τη γνώση για τον πολίτη αλλά και την ηθική ευθύνη προς σε αυτόν .

Μπροστά στην ανθρώπινη απόγνωση η μεγαλύτερη μορφή φροντίδας είναι να ειπωθεί η αλήθεια χωρίς να αφαιρείς την ελπίδα.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 3-10-2026)