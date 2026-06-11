Όταν έγινα μαμά, έχασα την κολλητή μου…

Κάποιες φιλίες νιώθουμε ότι θα τις έχουμε για πάντα. Όμως δεν έχουμε υπολογίσει ότι καθώς περνούν τα χρόνια και εμείς αλλάζουμε και οι συνθήκες της ζωής μας με αποτέλεσμα τελικά να απομακρυνθούμε, είτε σκόπιμα είτε όχι, ακόμα και από ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαμε κολλητούς. Αυτό συνέβη με μια γυναίκα, την Alissa, που αφηγείται την προσωπική εμπειρία της στο YourTango.

«Γνώρισα την Jaime την πρώτη μας μέρα στο πανεπιστήμιο. Ήταν από τη Νέα Υόρκη, σβέλτα και αστεία και ετοιμόλογη, κι εγώ το κλασικό κορίτσι του Νότου.

Ταιριάξαμε αμέσως. Βοήθησε το γεγονός ότι ήμασταν και οι δύο όμορφες, αν και με διαφορετικό τρόπο: εκείνη με τις μακριές, μαύρες μπούκλες της κι εγώ με τα ατάξανθα μαλλιά μου. Οι άντρες ήθελαν είτε τη μία είτε την άλλη – αλλά όταν ήθελαν και τις δύο, αυτό μας έκανε να γελάμε.

Όταν πέθανε η μητέρα της Jaime, ήμουν εκεί. Όταν έπεσα θύμα βιασμού σε ένα ραντεβού μου, ήταν εδώ. Μοιραστήκαμε δωμάτια και ρούχα και μυστικά. Και μετά το πανεπιστήμιο, συνεχίσαμε τις σπουδές μας παρέα, εκείνη στις Πολιτικές Επιστήμες, εγώ στα Φιλολογικά. Κάναμε πάρτι στο δυάρι μας και ντουέτα μεταμφιέσεων στο Χάλογουιν – άγγελος και διάβολος, Μπόνι και Κλάιντ.

Όλοι ήξεραν ότι ήμασταν κολλητές. Σπάνια θα έβλεπες μόνο τη μία από τις δύο εκτός τάξης. Τα αγόρια μας έπρεπε να περάσουν ένα τεστ: να τα εγκρίνουμε και οι δύο.

Η φιλία μας συνεχίστηκε για πολλά πολλά χρόνια. Απομακρυνθήκαμε κάπως όταν γνώρισα τον άντρα που θα γινόταν ο σύζυγός μου. Βγαίναμε διπλά ραντεβού, αλλά πόσες ήταν οι πιθανότητες να καταλήξουμε και οι δύο παντρεμένες την ίδια περίοδο;

Εκείνη κατέληξε χωρισμένη κι εγώ αρραβωνιασμένη. Ξαφνικά, βρέθηκα διχασμένη ανάμεσα στο σύντροφό μου και την Jaime. Αλλά συνεχίσαμε να κάνουμε πάρτι, και ο σύντροφός μου δεν είχε πρόβλημα. Μέχρι που παντρευτήκαμε (με την Jaime κουμπάρα), αγοράσαμε σπίτι και τα πάρτι μας μετατράπηκαν σε βραδιές τηλεόρασης.

Μέχρι που ένα μεθυσμένο βράδυ, έμεινα έγκυος. Η Jaime προσποιήθηκε ότι χαιρόταν, αλλά και οι δύο ξέραμε ότι ήταν ένα ακόμα αγκάθι στη σχέση μας. Αστειεύτηκε ότι θα γινόταν θεία.

»Ένιωθα χάλια και έκανα μήνες να τη δω. Όταν τελικά ξαναβρεθήκαμε, εγώ περπατούσα σαν την πάπια. Προσπάθησε να κρύψει την έκπληξή της για ό,τι είχε συμβεί στο σώμα μου. Από λεπτή γυναίκα είχα εξελιχθεί σε πληθωρική εγκυμονούσα. Όταν γέννησα, δεν μας επισκέφτηκε στο μαιευτήριο, κι αυτό μου φάνηκε περίεργο. Αλλά ήρθε την επόμενη ημέρα στο σπίτι. Δεν ήθελε να κρατήσει αγκαλιά το γιο μου -“Θα μου πέσει” είπε, νευρικά- και αηδίασε με το θηλασμό.

»”Νόμιζα ότι αυτό θα σου έκανε στήθος ιθαγενούς” είπε. “Δεν συνέβη κάτι τέτοιο” έσπευσα να απαντήσω, με τη βεβαιότητα μιας νέας μαμάς που νιώθει να αμφισβητείται.

»Έφερε δώρο ένα τεράστιο, άβολο λούτρινο ζωάκι. Κάθισε για λίγο και τα είπαμε, κρατώντας το βλέμμα της μακριά από το στήθος μου και μετά χωριστήκαμε. Δεν με επισκέφτηκε ξανά.

Την ξανασυνάντησα εκτός σπιτιού, με το μωρό μου στο μάρσιπο. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Δεν ήθελα να πέσω κάτω από το ποτό και έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι νωρίς για να βάλω το μωρό για ύπνο. Ούτε μπορείς να φλερτάρεις με τον μπάρμαν με ένα μωρό να κρέμεται από το στήθος σου. Και όταν χρειάστηκε να θηλάσω, έβγαλα το στήθος μου στο μπαρ. Η Jaime συμπεριφερόταν σαν να ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί.

”Δεν μπορείς να βρεις μια νταντά την επόμενη φορά που θα βγούμε;” ρώτησε.

”Όχι” απάντησα, γιατί εφαρμόζαμε τη θεωρία της προσκόλλησης με τον άντρα μου και δεν θέλαμε να τον αφήσουμε τόσο μικρό.

”Ή να του δώσεις γάλα εμπορίου ή να το βγάλεις από το στήθος σου με αντλία ή κάτι τέτοιο;”.

”Όχι”.

»”Α” ήταν το μόνο που είπε. Και κάπως έτσι, μια δεκαετία φιλίας εξανεμίστηκε. Έχανα τη φίλη μου. Δεν μπορούσα να κάνω πάρτι όπως στο παρελθόν. Τα μικρά παιδιά την αηδίαζαν. Αυτό ήταν το τέλος.

Συνέχισε να απαντά στα τηλεφωνήματά μου, αλλά έβρισκε πάντα μια δικαιολογία, ένα λόγο να μη συναντιόμαστε.

Συνέχισε να σπουδάζει και να βγαίνει. Εγώ έμεινα σπίτι με το μωρό. Πλέον δεν είχαμε τίποτα κοινό. Είχε τελειώσει. Ακόμα τη βλέπω στο Facebook. Ακόμα είναι αδέσμευτη, ακόμα γυρίζει τον κόσμο, ακόμα πηγαίνει σε πάρτι. Κάποιες φορές τη ζηλεύω. Αλλά απολαμβάνω τη ζωή μου στο σπίτι με το παιδί. Εκείνη θα έλεγε ότι χαραμίζω τις σπουδές μου -το έχει υπονοήσει- αλλά εγώ δεν αντιλαμβάνομαι έτσι το φεμινισμό.

Μου λείπει πάρα πολύ. Εύχομαι να είχαμε κάνει μαζί τη μετάβαση. Αλλά όπως αποδείχθηκε η Jaime ήταν μια φίλη για πάρτι και διασκέδαση, για την οποία δεν είχε τόση σημασία τι είχαμε περάσει.

Ελπίζω μια μέρα να αποκτήσει μια σταθερή ζωή. Μόνο τότε, πιστεύω, θα βρεθούμε ξανά κοντά. Αλλά μέχρι τότε δεν περιμένω με κομμένη την ανάσα. Μου λείπει, αλλά έκανε την επιλογή της»