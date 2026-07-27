ΟΣΘ: Στο πλευρό των πολιτών της Θεσσαλονίκης και τον Αύγουστο με εφημερίες

Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους, οι οποίοι θα βρίσκονται στα ιατρεία τους από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, επιχειρεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Θ.) να καλύψει το κενό στην οδοντιατρική κάλυψη των πολιτών στο νομό Θεσσαλονίκης λόγω των θερινών διακοπών.

Ο Ο.Σ.Θ. ανέλαβε την πρωτοβουλία να εφαρμόσει πρόγραμμα εφημεριών ώστε οι ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον προσωπικό τους οδοντίατρο, να απευθύνονται στα εφημερεύοντα μέλη του Συλλόγου. Η αδυναμία κάλυψης των επειγόντων οδοντιατρικών περιστατικών κατά τις γιορτές, τις αργίες και κυρίως κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στον κοινωνικό του σκοπό, παρέχοντας την οργανωτική και διοικητική του εμπειρία, εφαρμόζει το πρόγραμμα εφημεριών ούτως ώστε οι συμπολίτες μας που θα αντιμετωπίσουν οδοντιατρικό επείγον περιστατικό να τύχουν επείγουσας αντιμετώπισης. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι ασθενείς μπορούν να απευθύνονται στους συναδέλφους οδοντιάτρους που εφημερεύουν μόνον εφόσον δεν δύναται να τους εξυπηρετήσει ο προσωπικός τους οδοντίατρος.

Το σύστημα εφημεριών θα λειτουργήσει ως εξής:

-H έναρξη του προγράμματος είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου και η λήξη την Κυριακή 16 Αυγούστου. Περιλαμβάνει τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα της συγκεκριμένης περιόδου.

-Τα ονόματα των εφημερευόντων θα δημοσιευτούν με ευθύνη του Ο.Σ.Θ. στον ημερήσιο Τύπο και την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.osth.gr). Επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς μόνο εφόσον δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει ο οδοντίατρός τους.

-Η κατανομή των εφημερευόντων έγινε με ευθύνη του Ο.Σ.Θ και την διαθεσιμότητα των συναδέλφων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, ο νομός έχει διαιρεθεί στις ακόλουθες περιοχές: Κεντρική Θεσσαλονίκη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Δυτική Θεσσαλονίκη.

-Οι ώρες άμεσης ετοιμότητας των εφημερευόντων στα ιατρεία τους είναι 10:00 – 21:00.