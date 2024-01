Όσκαρ 2024: Τα 10 ρεκόρ που έσπασαν οι φετινές υποψηφιότητες

Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ του 2024 καταρρίφθηκαν 10 σημαντικά ρεκόρ από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς και από μια ομάδα ταλαντούχων πρωτοεμφανιζόμενων. Ας δούμε ποια είναι αυτά, όσο περιμένουμε την 96η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

1. Μάρτιν Σκορσέζε: ο γηραιότερος υποψήφιος για το Όσκαρ σκηνοθεσίας

Δύο ρεκόρ έσπασε στις φετινές υποψηφιότητες ο Μάρτιν Σκορσέζε AP Photo/Chris Pizzello

Στα 81 του χρόνια ο Μάρτιν Σκορσέζε πέτυχε αυτό το ρεκόρ με την υποψηφιότητά του για την ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού». Ξεπέρασε τον θρυλικό σκηνοθέτη Τζον Χιούστον, ο οποίος ήταν υποψήφιος στα 79 του για την «Τιμή των Πρίτζι».

2. Μάρτιν Σκορσέζε: ο εν ζωή σκηνοθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες

Με τη δέκατη υποψηφιότητά του για Όσκαρ σκηνοθεσίας, ο Σκορσέζε ξεπέρασε επίσης τον Στίβεν Σπίλμπεργκ με τον οποίο ισοβαθμούσαν στις εννέα. Ο Σκορσέζε έχει προταθεί στο παρελθόν για τις ταινίες «Ο Ιρλανδός» (2019), «Ο Λύκος της Wall Street» (2014), «Hugo» (2011), «Ιπτάμενος Κροίσος» (2004), «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» (2003), «Τα Καλά Παιδιά» (1990), «Ο Τελευταίος Πειρασμός» (1988) και «Οργισμένο Είδωλο» (1980), ενώ έχει κερδίσει μία φορά για τον «Πληροφοριοδότη» (2006).

3. Ρόμπερτ Ντε Νίρο: ο ηθοποιός με το μεγαλύτερο διάστημα ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία υποψηφιότητα

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε σκηνή από τους «Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού» Melinda Sue Gordon/Apple TV+ via AP

Η υποψηφιότητα του Ντε Νίρο για Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου στους «Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού» έρχεται 49 χρόνια μετά από την πρώτη του, το 1975, για την ερμηνεία του ως Βίτο Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός ΙΙ», ένα βραβείο το οποίο και κέρδισε. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 48 χρόνια και ανήκε στην Κάθριν Χέπμπορν.

4. Τρεις υποψήφιες καλύτερες ταινίες σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες

Η Γκρέτα Γκέργουικ με την πρωταγωνίστρια της «Barbie», Μάργκο Ρόμπι Evan Agostini/Invision/AP

Για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων, τρεις ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες είναι υποψήφιες για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας: η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουικ, η «Ανατομία μιας Πτώσης» της Ζιστίν Τριέ και οι «Περασμένες Ζωές» της Σελίν Σονγκ. Πριν από τα φετινά Όσκαρ, μόνο 19 ταινίες που είχαν σκηνοθετηθεί από γυναίκες ήταν υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας, η πρώτη από τις οποίες ήταν «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» της Ράντα Χέινς το 1986. Οι μοναδικές δύο ταινίες που σκηνοθέτησε γυναίκα και κέρδισαν το βραβείο είναι οι «The Hurt Locker» (2008, Κάθριν Μπίγκελοου) και «Η Χώρα των Νομάδων» (2020, Κλόι Ζάο).

5. Τζον Γουίλιαμς: νέο δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες εν ζωή

Τζον Γουίλιαμς, κατά πολλούς ο σημαντικότερος κινηματογραφικός συνθέτης όλων των εποχών Chris Pizzello/Invision/AP

Ο θρυλικός κινηματογραφικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς σπάει το δικό του ρεκόρ, λαμβάνοντας την 54η υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου». Θεωρούμενος από πολλούς ως ο σημαντικότερος κινηματογραφικός συνθέτης όλων των εποχών, έχει κερδίσει 5 Όσκαρ για τη μουσική των ταινιών «Ο Βιολιστής στη Στέγη» (1974), «Τα σαγόνια του καρχαρία» (1976), «Ο Πόλεμος των Άστρων» (1978), «E.T. ο Εξωγήινος» (1983) και «Η Λίστα του Σίντλερ» (1994).

6. Ζιστίν Τριέ: η πρώτη Γαλλίδα σκηνοθέτρια που είναι υποψήφια

Η Ζιστίν Τριέ με τις δύο Χρυσές Σφαίρες που κέρδισε για την «Ανατομία μιας Πτώσεις» AP Photo/Chris Pizzello

Με την υποψηφιότητά της για την «Ανατομία μιας Πτώσης» η 45χρονη Ζιστίν Τριέ έγινε η πρώτη Γαλλίδα που θα διεκδικήσει το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Έγινε επίσης μόλις η όγδοη γυναίκα στα 96 χρόνια του θεσμού που είναι υποψήφια για το συγκεκριμένο βραβείο. Η πρώτη ήταν η Λίνα Βερτμίλερ το 1975, με τη σκοτεινή κωμωδία «Ο Πασκουαλίνο και οι 7 Καλλονές». Οι υπόλοιπες είναι οι Τζέιν Κάμπιον, Σοφία Κόπολα, Κάθριν Μπίγκελοου, Γκρέτα Γκέργουικ, Κλόι Ζάο και Έμεραλντ Φένελ.

7. Λίλι Γκλάντστοουν: η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα υποψήφια ηθοποιός

Η Λίλι Γκλάντστοουν σε σκηνή από τους «Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού» Apple TV+ via AP

Για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Μόλι Μπέρκχαρτ στην ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» η Λίλι Γκλάντστοουν έγινε η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα που διεκδικεί το βραβείο ερμηνείας. Είναι επίσης και φαβορί, μετά από τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες και αναμένεται να «κονταροχτυπηθεί» με την Έμα Στόουν που επίσης κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για το «Poor Things». Η Γκλάντστοουν έχει καταγωγή από τις φυλές Blackfeet και Nez Perce.

8. Στίβεν Σπίλμπεργκ: νέο δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες καλύτερης ταινίας

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στην πρόσφατη απονομή των Χρυσών Σφαιρών Jordan Strauss/Invision/AP

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κούρσας για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, όπως έχει κάνει εννέα φορές στο παρελθόν, αλλά έλαβε μια υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία ως παραγωγός του «Μaestro» που σκηνοθέτησε ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος κάποια στιγμή σχεδίαζε να σκηνοθετήσει ο ίδιος τη συγκεκριμένη ταινία, έσπασε το δικό του ρεκόρ λαμβάνοντας την 13η υποψηφιότητά του για καλύτερη ταινία. Οι προηγούμενες είναι για τις ταινίες «E.T. ο Εξωγήινος» (1982), «Το Πορφυρό Χρώμα» (1985), «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» (1998), «Μόναχο» (2005), «Γράμματα από την Ίβο Τζίμα» (2006), «Το Άλογο του Πολέμου» (2011), «Λίνκολν» (2012), «Η Γέφυρα των Κατασκόπων» (2015), «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» (2017), «West Side Story» (2021) και «The Fabelmans» (2022), ενώ κέρδισε για τη «Λίστα του Σίντλερ» (1993).

9. Χαγιάο Μιγιαζάκι: ο γηραιότερος υποψήφιος για καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Ο θρύλος του ιαπωνικού animation Χαγιάο Μιγιαζάκι Chris Pizzello/Invision/AP

Ο εμβληματικός Ιάπωνας σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων Χαγιάο Μιγιαζάκι έγραψε επίσης Ιστορία με την υποψηφιότητα που έλαβε στα 83 του χρόνια για την ταινία «Το Αγόρι και ο Ερωδιός». Ως επικεφαλής του Studio Ghibli, ο Μιγιαζάκι είχε προταθεί στο παρελθόν για τις ταινίες «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων» (κέρδισε το Όσκαρ το 2003), «Το Κινούμενο Κάστρο» (2006) και «The Wind Rises» (2014).

10. Νταϊάν Γουόρεν: νέο δικό της ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες καλύτερου τραγουδιού

Η Νταϊάν Γουόρεν ξέρει καλά την τέχνη του οσκαρικού τραγουδιού AP Photo/Chris Pizzello

Η καταξιωμένη τραγουδοποιός Νταϊάν Γουόρεν έχει προταθεί συνολικά για 15 Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Φέτος, είναι υποψήφια για το «The Fire Inside» που ερμήνευσε η Becky G για την κωμωδία «Flamin’ Hot». Η Γουόρεν μεταξύ άλλων έχει προταθεί για το «How Do I Live» που ερμήνευσε η Λιάν Ράιμς για την ταινία «Απόδραση στον Αέρα» και το «I Don’t Want to Miss a Thing» από την ταινία «Αρμαγεδδών» που ερμήνευσαν οι Aerosmith. Δεν έχει κερδίσει ακόμη Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, αλλά έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 2022.