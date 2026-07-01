ΟΣΕΘ: Ξεκινούν τα θερινά δρομολόγια των λεωφορείων

Ο ΟΣΕΘ θέτει από σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου σε εφαρμογή το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των αστικών λεωφορείων, λόγω και των αυξημένων αναγκών μετακίνησης της καλοκαιρινής περιόδου.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται, όπως κάθε χρόνο, οι γραμμές που εξυπηρετούν τις παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ενισχύονται τα δρομολόγια προς Επανομή, Νέα Μηχανιώνα και Ποταμό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των λουόμενων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις γραμμές 69 «Α.Σ. ΙΚΕΑ – Επανομή», 70 «Ν.Σ.Σ. – Επανομή», 71 «Ν.Σ.Σ. – Νέα Μηχανιώνα», 72 «Α.Σ. ΙΚΕΑ – Νέα Μηχανιώνα» και 77Η «Επανομή – Ποταμός», οι οποίες αναμένεται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό επιβατών κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ημερήσιες μετακινήσεις προς τις κοντινές ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καταγράφουν σημαντική άνοδο.