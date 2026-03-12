ΟΣΕΘ: Nέα πλατφόρμα για παράπονα και καταγγελίες για λεωφορεία και Μετρό

Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα λάνσαρε ο ΟΣΕΘ σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου, για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Μέσω του report.oseth.com.gr, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταγγέλλουν με ευκολία και ταχύτητα κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς της Θεσσαλονίκης: από την καθυστέρηση και την ακύρωση δρομολογίων, έως την απρεπή συμπεριφορά του προσωπικού και την κακή κατάσταση του οχήματος ή της στάσης.

Άμεση διαβίβαση και διερεύνηση

Οι αναφορές που υποβάλλονται θα διαβιβάζονται αυτόματα στους αρμόδιους φορείς λειτουργίας (ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ή THEMA Α.Ε.), ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.

Ο ΟΣΕΘ, εποπτεύουσα αρχή, παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε αναφοράς, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας.

Η διαδικασία υποβολής καταγγελίας, βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις λίγα λεπτά από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο:

Βήμα 1: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση report.oseth.com.gr

Βήμα 2: Πατήστε το «Ξεκινήστε εδώ» και επιλέξτε το μέσο με το οποίο ταξιδεύατε (Λεωφορείο, Μετρό).

Βήμα 3: Επιλέξτε την κατηγορία περιστατικού που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου

Κακή κατάσταση οχήματος ή στάσης

Απρεπή συμπεριφορά προσωπικού

Άλλο

Βήμα 4: Καταχωρίστε την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού, είτε επιλέγοντας το σημείοστον χάρτη είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση. Έπειτα, συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος καθώς και τον αριθμό γραμμής ή σταθμού, εφόσον είναι διαθέσιμος.

Βήμα 5: Περιγράψτε το περιστατικό και επισυνάψτε φωτογραφικό υλικό ή άλλα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, εφόσον υπάρχουν και χρειάζονται.

Βήμα 6: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας (όνομα, email, τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τυχόν διευκρινίσεις και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη της καταγγελίας.

Βήμα 7: Ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και πατήστε «Υποβολή» για να σταλεί η καταγγελία. Στη συνέχεια θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η καταγραφή έχει παραληφθεί.