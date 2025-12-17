ΟΣΕΘ: Έξι γραμμές σε 24ωρη λειτουργία μέσα στις γιορτές

O ΟΣΕΘ ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρατείνει πιλοτικά σε 24ωρη λειτουργία έξι λεωφορειακές γραμμές για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για τις γραμμές 6, 14, 27 και 32 του ΟΑΣΘ και τις γραμμές 58 και 66 που λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης / Σερρών ΑΕ.

Τα δρομολόγια των έξι γραμμών θα εκτελούνται ανά μισή ώρα περίπου από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 05:00 το πρωί και τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση του ΟΑΣΘ και τηςΚΤΕΛ η εφαρμογή της απόφασης είναι εφικτή και εκτιμάται ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

«Αποτελεί εφαρμογή της πρωτοβουλίας του υπουργείου Μεταφορών που γίνεται μέσα στις γιορτές οπότε πολίτες και επισκέπτες μετακινούνται περισσότερο τις νυχτερινές ώρες. Τόσο ο ΟΑΣΘ όσο και η ΚΤΕΛ, δηλαδή οι πάροχοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, ανταποκρίθηκαν άμεσα, διευρύνοντας τον προγραμματισμό των εν λόγω γραμμών τις οποίες στελέχωσαν με προσωπικό για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδιασμού», ανέφεραν από κοινού ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ κ.κ. Γιάννης Καλογερούδης και Γιάννης Τόσκας, προσθέτοντας ότι αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τόσο τις διοικήσεις όσο και τους εργαζόμενους των παρόχων ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ΚΤΕΛ Σερρών χωρίς την συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.