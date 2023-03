Oscars: Οι πιθανοί υποψήφιοι για τα βραβεία του 2024

Τα Oscars 2023 αποτελούν παρελθόν, όμως ήδη έχουν ξεκινήσει οι προβλέψεις για τους πιθανούς υποψήφιους των βραβείων του 2024.

Η επιτυχία της ταινίας «Everything Everywhere All at Once» («Τα πάντα όλα»), η οποία δεν θεωρούνταν ανταγωνίστρια πριν την κυκλοφορία της, αλλά τελικά κέρδισε επτά χρυσά αγαλματίδια από τα ένδεκα που διεκδικούσε, φέρνει στο μυαλό την περίφημη φράση του William Goldman: «Στο Χόλιγουντ κανείς δεν ξέρει τίποτα».

Μπορεί να μην είναι συνετό να προβλέψει κανείς τους πιθανούς υποψήφιους για το 2024, όμως υπάρχουν κάποια ονόματα που πιθανότατα θα είναι είτε υποψήφιοι είτε νικητές στα επόμενα Oscars.

Τζόναθαν Μέιτζορς (Jonathan Majors)

Αν όλα ήταν δίκαια, ο Τζόναθαν Μέιτζορς θα ήταν φέτος στην κούρσα για το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού για τη συγκινητική, μαγνητική ερμηνεία του πρώτου μαύρου αεροπόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο πολεμικό δράμα «Devotion». O ανερχόμενος ηθοποιός (ο οποίος το 2023 έχει δύο συνεχόμενες επιτυχίες με τα sequel του Ant-Man και του Creed) θα μπορούσε το 2024 να μην είναι έχει μόνο χρέη παρουσιαστή ενός βραβείου, αλλά να είναι υποψήφιος για την αναμφισβήτητη, ολοζώντανη ερμηνεία του στο «Magazine Dreams».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Sundance με κυρίως έντονες κριτικές και ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί συμφώνησαν σε ένα πράγμα, ότι ως κοινωνικά αποτραβηγμένος, ψυχολογικά ξετυλιγμένος bodybuilder, ο Μέιτζορς είναι μνημειώδης.

Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy)

Κατά τη διάρκεια της ακμής του στο Χόλιγουντ, δεν φαινόταν ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα βρισκόταν κοντά σε έναν ρόλο ο οποίος θα τον αναδείξει στη συζήτηση για τα βραβεία. Αποδείχθηκε ότι ο πιο καθοριστικός ρόλος του ήταν στην μικρή οθόνη, ηγούμενος του δημοφιλούς αστυνομικού δράματος, Peaky Blinders. Ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Μέρφι, Κρίστοφερ Νόλαν ( Christopher Nolan), του έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο στο επικό «Oppenheimer». Η βιογραφική ταινία του «πατέρα της ατομικής βόμβας» Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (J. Robert Oppenheimer) έχει ένα τρομερό καστ που περιλαμβάνει επίσης τους: Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Rami Malek και Kenneth Branagh. Οι υποψηφιότητες μπορεί να είναι για πολλούς από τους ηθοποιούς, αλλά μία για τον Κίλιαν Μέρφι είναι η πιο πιθανή.

Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening)

Ο επόμενος ρόλος της Ανέτ Μπένινγκ στην βιογραφική ταινία του Netflix για την τολμηρή κολυμβήτρια, Νταϊάνα Νιάντ, είναι εκείνος που αναμένεται να της χαρίσει μία υποψηφιότητα στα επόμενα βραβεία Oscars. Στην ταινία «Nyad», η Ανέτ Μπένινγκ υποδύεται την Νταϊάνα Νιάντ, η οποία σε ηλικία 64 ετών έγινε το πρώτο άτομο που κολύμπησε από την Κούβα στη Φλόριντα, ένα ταξίδι 110 μιλίων γεμάτο κινδύνους. Είναι το αφηγηματικό ντεμπούτο από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς του «Free Solo», Jimmy Chin και Elizabeth Chai.

Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo)

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο έχει εξελιχθεί σιγά-σιγά σε έναν από τους καλύτερους συμπρωταγωνιστές (supporting actor). Οι πιο ουσιαστικοί πρωταγωνιστικοί ρόλοι του έχουν «ξεφύγει», όμως φέτος θα υπάρξει αυτήν η μετάβαση, με τον Ντομίνγκο να συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη της ταινίας «Ma Rainey’s Black Bottom», Τζορτζ Γουλφ (George C Wolfe) για το «Rustin». Πρόκειται για ένα δράμα του Netflix, στο οποίο ο Κόλμαν Ντομίνγκο να αναλαμβάνει τον ομώνυμο ρόλο του Bayard Rustin, μια ζωτικής σημασίας φιγούρα στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του ’60. Ο ακτιβιστής εργάστηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, αλλά λόγω της ομοφυλοφιλίας του, ενεργούσε συχνά στα παρασκήνια πριν γίνει ένας ειλικρινής ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων τη δεκαετία του ’80. Ο Ντομίνγκο έχει επίσης υποστηρικτικό ρόλο στη διασκευή του μιούζικαλ The Color Purple, ένα έργο που έχει επίσης μεγάλες δυνατότητες.

Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan)

H Σίρσα Ρόναν, η οποία πριν την ηλικία των 30 έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες, έχει το 2023 τρία πρότζεκτ που αναμένονται να εντυπωσιάσουν τους ψηφοφόρους. Ο πιο πιθανός ρόλος που θα δώσει την υποψηφιότητας στην Ρόναν είναι αυτός στο δράμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, Blitz, του Steve McQueen. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο της Apple, στο οποίο η Ronan και τον Χάρις Ντίκινσον του Triangle of Sadness υποδύονται δύο Λονδρέζους κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού.

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πολ Μέσκαλ στο «Foe», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας από τον Garth Davis, σκηνοθέτη του «Lion». Τέλος, θα υποδυθεί μία αλκοολική που αναρρώνει στο «The Outrun», το οποίο είναι βασισμένο στα απομνημονεύματα της Amy Liptot.

Σελίν Σονγκ (Celine Song)

Σε κάθε Sundance, υπάρχει συνήθως ένα πράγμα στο οποίο σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνούν. Παλαιότερα ήταν ότι η ερμηνεία του Anthony Hopkins στο The Father θα του χάριζα ακόμη ένα Όσκαρ, ότι το Promising Young Woman και το Get Out θα «έριχναν» το διαδίκτυο, κ.α.

Φέτος τον Ιανουάριο, όλοι συμφώνησαν ότι το το σπαραχτικό ειδύλλιο της Σελίν Σονγκ,Past Lives, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 2023. Η ταινία, με πρωταγωνιστές την Greta Lee και τον Teo Yoo, ακολουθεί τους δύο αγαπημένους από την παιδική ηλικία, σε τρεις περιόδους της ζωής τους. Ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον που δεν είχε δάκρυα στα μάτια στην ενθουσιώδη πρεμιέρα της ταινίας και η Σελίν Σονγκ, ως συγγραφέας και σκηνοθέτης, έχει αποδείξει ότι είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ταλέντα.

Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet)

Το λατρεμένο αστυνομικό δράμα του 2021, «Mare of Easttown» επανέφερε την Κέιτ Γουίνσλετ στη συζήτηση για τα βραβεία. Μετά τον ρόλο της στο πρόσφατο υποψήφιο για καλύτερη ταινία «Avatar: The Way of Water», η ηθοποιός θα υποδυθεί την Lee Miller, το μοντέλο της Vogue που έγινε φωτογράφος στον Β’ Παγκόσμιο Πολέμο, στην βιογραφική ταινία «Lee» της Ellen Kuras. Με ένα τόσο ώριμο θέμα και ένα καστ που περιλαμβάνει επίσης τη βραβευμένη με Όσκαρ, Marion Cotillard και την πρόσφατη υποψήφια για Όσκαρ, Andrea Riseborough, είναι λογικό να ξεκινήσει μία καμπάνια για να πάρει η Κέιτ Γουίνσλετ το δεύτερο Όσκαρ της.

Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper)

Παρά την επιτυχία του, υπήρχε η ευδιάκριτη αίσθηση ότι ο σταρ, συν-σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «A Star is Born», Μπράντλεϊ Κούπερ δεν έλαβε αρκετή αναγνώριση για ένα τόσο ασυνήθιστο επίτευγμα. Ήταν αναμφισβήτητα η καλύτερη του ερμηνεία, αλλά ο ηθοποιός έχασε το Όσκαρ από τον Ράμι Μάλεκ του «Bohemian Rhapsody».

Αυτή η «αδικία» θα μπορούσε να αμβλυνθεί κάπως με το επόμενο έργο του. Ενσαρκώνει τον μαέστρο Leonard Bernstein στην ταινία «Maestro», πρωταγωνιστώντας δίπλα στην Κάρεϊ Μάλιγκαν ως τη σύζυγό του Felicia Montealegre. Με τους Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μάρτιν Σκορσέζε και Τοντ Φίλιπς στην παραγωγή της ταινία θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλα πράγματα.

Κιθ Στανφιλντ (LaKeith Stanfield)

Στην επόμενη ταινία του, ο Κιθ Στανφιλντ θα συνεργαστεί και πάλι με τον σκηνοθέτη του «The Harder They Fall», Jeymes Samuel, για το φιλόδοξο δράμα «The Book of Clarence», το οποίο είναι εμπνευσμένος από βιβλικά έπη όπως οι «Δέκα Εντολές» και ο «Μπεν-Χουρ». Ο Στάνφιλντ θα υποδυθεί έναν άνδρα το 29 μ.Χ., που θέλει να επωφεληθεί από την άνοδο του Ιησού. Δεδομένου ότι αυτές οι προαναφερθείσες κλασικές ταινίες κέρδισαν 12 Όσκαρ και ακόμη επτά υποψηφιότητες μεταξύ τους, είναι σίγουρο ότι το συγκεκριμένο είδος ταινιών προσελκύει την Ακαδημία.

Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese)

Οι δουλειές του Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συγκεντρώσει συνολικά 91 υποψηφιότητες και 20 νίκες στα Oscars. Ωστόσο, παρά την αναγνώριση, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός έχει όμως συνηθίσει να βλέπει τις ταινίες του, που έχουν συγκεντρώσει πολλές υποψηφιότητες, να μην κερδίζουν τίποτα (Όπως «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» και ο «Ιρλανδός» οι οποίες είχαν 10 υποψηφιότητες αλλά δεν κέρδισαν κανένα βραβείο).

Όμως αναμένονται μεγάλα πράγματα από το -βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα- αστυνομικό δράμα «Killers of the Flower Moon», το οποίο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Καννών. Αφηγείται την ιστορία των δολοφονημένων μελών της φυλής Osage στη βορειοανατολική Οκλαχόμα και την έρευνα του FBI που ξεκίνησε στη συνέχεια. Στο καστ της ταινίας συμπεριλαμβάνονται οι Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, John Lithgow και ο πρόσφατος νικητής στα Oscars, Brendan Fraser.

