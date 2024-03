Oscars 2024: Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο red carpet

Η πιο λαμπερή τελετή απονομής βραβείων, εκείνη των Oscars 2024, πραγματοποιείται αυτήν την στιγμή στο Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center στην περιοχή του Hollywood με την award season να φτάνει πλέον αισίως στο πικ της. Οι πιο λαμπεροί αστέρες του κινηματογράφου έχουν ήδη ξεκινήσει να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί, κάνοντας τα φλας των φωτογράφων να αστράφτουν με τις glamorous εμφανίσεις τους. Αν και πρώτο λόγο έχουν πάντα οι εντυπωσιακές τουαλέτες και τα sparkly αξεσουάρ, καμία εμφάνιση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν συνοδεύεται από ένα εξίσου λαμπερό beauty look. Ακολουθούν τα χτενίσματα και τα makeup looks που ξεχώρισαν στο φετινό red carpet:

