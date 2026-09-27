Ορμούζ: Το Ιράν προειδοποιεί για συνέπειες σε πλοία με «παράνομη» πορεία – Ο αποκλεισμός σφίγγει για την Τεχεράνη, είπε ο Μπέσεντ

Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε «παράνομες» διαδρομές.

Η απόφαση αυτή «εγείρει κίνδυνο οικονομικών απωλειών και απωλειών ανθρωπίνων ζωών για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα» και εκτός αυτού συνεπάγεται «περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X.

Παρότρυνε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες «παραβιάσεις» προειδοποιώντας πως όσοι ενέχονται σε αυτές θα υποστούν μέτρα στο μέλλον.

Η Τεχεράνη υπέβαλε αυτή την εβδομάδα μέσω του εμιράτου του Κατάρ στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να ξανανοίξει η στρατηγική θαλάσσια οδός «σε επτά ημέρες», σύμφωνα με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αλλά ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπεπιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη.

Μπέσεντ: Σφίγγει ο κλοιός απομόνωσης του Ιράν

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε πως έστειλε ανθρώπους του στον κόσμο ολόκληρο για να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη σειρά περιορισμών σε βάρος τραπεζών και αεροπορικών εταιρειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά εντολή μου, στάλθηκαν ομάδες σε όλη την υφήλιο για να συζητήσουν με χώρες και να απαιτήσουν δράση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος», ανέφερε ο κ. Μπέσεντ μέσω X. «Αυτές οι προσπάθειες φέρνουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Καρποί των προσπαθειών αυτών ήταν η αναστολή των πτήσεων της ιρανικής ιδιωτικής εταιρείας Mahan Air που αποφάσισαν η Τουρκία και το Ομάν, καθώς και η διακοπή όλων των πτήσεων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών που αποφάσισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε το μέτρο αυτό την Πέμπτη, συμμορφούμενο προς νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του ιρανικού τομέα των αερομεταφορών.

Ο κ. Μπέσεντ πρόβαλε ακόμη τα μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο τις ιρανικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ απαγόρευσε την Τετάρτη σε υποκαταστήματα της δημόσιαςτράπεζας Melli οποιαδήποτε δοσοληψία με το Ιράν, κατηγορώντας τα πως παραβίασαν τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο εποπτικός φορέας του τραπεζικού τομέα στην Τουρκία απέσυρε την περασμένη εβδομάδα από την τράπεζα Mellat την άδεια λειτουργίας της στη χώρα, επικαλούμενο νόμο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο βοηθός υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τζόναθαν Μπερκ, άλλοτε στέλεχος της Citi, έκανε αυτόν τον μήνα περιοδεία δυο εβδομάδες στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη και ο υπουργός Οικονομικών προσωπικά είχε επαφές με πάνω από 50 χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal στο οποίο παρέπεμψε ο κ. Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ διεμήνυσε τη Δευτέρα πως όλες οιιρανικές εταιρείες θα αναγκαστούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους «σε όλο τον κόσμο» από την 23η Σεπτεμβρίου. Ιρανικές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ή να έχουν συναλλαγές σε κράτη του εξωτερικού — ιδίως στην Κίνα, που αρνείται να ικανοποιήσει τις αμερικανικές αξιώσεις παρά τις έντονες πιέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ, AFP