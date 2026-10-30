Ορκίστηκε και επίσημα δημοτικός σύμβουλος ο Ανδρέας Κουράκης – «Επανέρχομαι σε γνώριμα έδρανα»

Στα γνώριμα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει, έπειτα από διάλειμμα δυόμισι ετών, ο Ανδρέας Κουράκης, ο οποίος ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος ενώπιον του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.

Ο κ. Κουράκης καταλαμβάνει τη θέση του Σπύρου Πέγκα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από το δημοτικό συμβούλιο.

Σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ανδρέας Κουράκης αναφέρει:

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ!

Έχω την τιμή να με εκλέγουν οι συμπολίτες μου ανελλιπώς επί 22 χρόνια (2002-2023). Μετά από ένα διάλειμμα 2,5 ετών επανέρχομαι στα γνώριμα έδρανα. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όσων με ψήφισαν αλλά και όσων δεν με ψήφισαν και έχουν παρόμοιες απόψεις για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική. Μια Θεσσαλονίκη για Όλους (ΘγΟ). Θα τα λέμε εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου».