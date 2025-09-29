Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News , ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας – τοπική ώρα- στο State Department.

Είχε προηγηθεί, έστω και με καθυστέρηση, η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας. Η κ. Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο για νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.