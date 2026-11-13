ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκαν οι υφυπουργοί, Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι νέοι υφυπουργοί:

– Ευάγγελος Λιάκος, ως Υφυπουργός Εσωτερικών,

– Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Υφυπουργός Υγείας,

– Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

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