Ορκίστηκαν οι υφυπουργοί, Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι νέοι υφυπουργοί:
– Ευάγγελος Λιάκος, ως Υφυπουργός Εσωτερικών,
– Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Υφυπουργός Υγείας,
– Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.