Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού, στο πλαίσιο της 2026 Β’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου, στη Λαμία.

Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, και του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες θητείας του Στρατού Ξηράς είχαν παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με επαγγελματικά και υπηρεσιακά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονηπιακό προσωπικό.