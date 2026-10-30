Ορκίστηκαν οι νέοι Μουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης παρουσία της υπ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη

Ενώπιον της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη ορκίστηκαν οι νέοι Μουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς υπουργείου, η διαδικασία ανάδειξης νέων Μουφτήδων που ολοκληρώθηκε αποτελεί μία «σημαντική θεσμική διαδικασία», «με σεβασμό στη θρησκευτική ελευθερία και στις παραδόσεις της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης».

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ορκίστηκαν ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ, ως Μουφτής Κομοτηνής, και ο Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου, ως Μουφτής Ξάνθης, οι οποίοι επιλέχθηκαν από συμβουλευτική επιτροπή 33 ιμάμηδων, μουσουλμάνων θεολόγων και ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας.

Με τη σημερινή ορκωμοσία, σε συνέχεια εκείνης του Μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, τον Ιανουάριο του 2026, ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάδειξης και διορισμού Μουφτήδων και στις τρεις Μουφτείες της Θράκης, έπειτα από μια πολυετή περίοδο λειτουργίας με Τοποτηρητές Μουφτήδες.

Σ. Ζαχαράκη: «Μαζί για την πατρίδα και την ελευθερία»

Στην ομιλία της προς τους νέους Μουφτήδες, η κα. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τους χριστιανούς και μουσουλμάνους Έλληνες, αναδεικνύοντας την κοινή ιστορική τους διαδρομή, την προσήλωση στην πατρίδα και τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης.

Μάλιστα, με αφορμή την πρόσφατη εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή χριστιανών και μουσουλμάνων στους αγώνες για την ελευθερία της Ελλάδας.

«Στις μάχες των οχυρών, οι Έλληνες χριστιανοί και οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολέμησαν μαζί. Αδελφωμένοι θυσιάστηκαν ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί υπερασπίστηκαν την πατρίδα και την ελευθερία», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Η κα. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, με τη δική της ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα, τονίζοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στη ζωή μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και ευρωπαϊκής χώρας».

Η υπουργός Παιδείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης της μουσουλμανικής θρησκευτικής παράδοσης της Θράκης με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές, επισημαίνοντας τον ρόλο των μουσουλμάνων συμπολιτών μας ως παράδειγμα αυτής της συνύπαρξης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κα. Ζαχαράκη απηύθυνε θερμές ευχές στους νέους Μουφτήδες και διαβεβαίωσε για τη σταθερή διάθεση συνεργασίας του υπουργείου, σημειώνοντας: «Οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές. Επιθυμούμε τη συνεργασία και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στο έργο σας».