Οριστικό το “όχι” της Νεφέλης για βουλευτική υποψηφιότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜyPortal.gr, η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Νεφέλη Χατζηιωαννίδου πήρε την απόφαση να μην εκτεθεί στη μάχη του σταυρού στις επόμενες εκλογές.

Η κα. Χατζηιωαννίδου όδευε και κατ’ επιθυμία του Μαξίμου στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, τόπο διαμονής της. Ωστόσο φαίνεται πως στάθμισε τα δεδομένα και μετά από μια περίοδο προβληματισμού αποφάσισε να μην είναι υποψήφια βουλευτής.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι ήδη ενήμεροι για την απόφασή της που σύντομα θα γνωστοποιηθεί και επισήμως.