Ορισμός Θεματικών Γραμματέων της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, με απόφασή του, ορίζει τους Επικεφαλής των Θεματικών Γραμματειών της Διοικούσας:
Αγροτικών φορέων: Χρήστος Τσιχήτας
Ατόμων με Αναπηρία: Μίλτος Στόϊκος
Αυτοδιοίκησης Τοπικής και Περιφερειακης: Κωνσταντίνος Ιακώβου
Διεθνών Ευρωπαικών Σχέσεων,Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων: Άκης Μποζίνης
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων: Ιωάννης Ελευθερίου
Επιστημονικών Φορέων και Καινοτομίας: Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Χρύσα Σάγου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού: Δέσποινα Φιλιππιδάκη
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Εύα Ντόντη
Οργανωτικού: Θεόδωρος Πετρούσης
Παραγωγικών Φορέων , Επιχειρηματικότητας και Ναυτιλίας : Παναγιώτης Καρδάρας
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Αχιλλέας Ζαπράνης
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Social media και Επιμόρφωσης Στελεχών : Ελισάβετ Βασιλοπούλου
Νομικών Θεμάτων-Συμβουλευτική: Ευαγγελία Καραμπατάκη
Θεμάτων Υγείας: Γεώργιος Δόντσιος
Θεμάτων Παιδείας: Γεώργιος Ανδρεάδης
Κλιματικής Αλλαγής : Φυγαλία Παπαγεωργίου
Ανάλυσης Πολιτικών Δεδομένων : Αναστάσιος Αρχοντής
Δημογραφικής Πολιτικής : Αναστασία Τσαουσίδου
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνου : Μίλτος Μπενάκης
Δημοσίων Σχέσεων : Μαριάνα Βαραδίνη
Τύπου και Ενημέρωσης : Γεώργιος Μπάκος
Πολιτισμού: Παναγιώτης Φωτιάδης
Αθλητισμού: Δημήτρης Βασιλειάδης
Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας : Γεώργιος Σαμαράς
Συντονιστής του Διαγραμματειακού ορίζεται ο Γεώργιος Δρόλιας .
Διευθυντής της Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Ν.Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Ανέστης Φίσκας.