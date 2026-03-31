Ορισμός Θεματικών Γραμματέων της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, με απόφασή του, ορίζει τους Επικεφαλής των Θεματικών Γραμματειών της Διοικούσας:

Αγροτικών φορέων: Χρήστος Τσιχήτας

Ατόμων με Αναπηρία: Μίλτος Στόϊκος

Αυτοδιοίκησης Τοπικής και Περιφερειακης: Κωνσταντίνος Ιακώβου

Διεθνών Ευρωπαικών Σχέσεων,Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων: Άκης Μποζίνης

Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων: Ιωάννης Ελευθερίου

Επιστημονικών Φορέων και Καινοτομίας: Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Χρύσα Σάγου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού: Δέσποινα Φιλιππιδάκη

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Εύα Ντόντη

Οργανωτικού: Θεόδωρος Πετρούσης

Παραγωγικών Φορέων , Επιχειρηματικότητας και Ναυτιλίας : Παναγιώτης Καρδάρας

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Αχιλλέας Ζαπράνης

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Social media και Επιμόρφωσης Στελεχών : Ελισάβετ Βασιλοπούλου

Νομικών Θεμάτων-Συμβουλευτική: Ευαγγελία Καραμπατάκη

Θεμάτων Υγείας: Γεώργιος Δόντσιος

Θεμάτων Παιδείας: Γεώργιος Ανδρεάδης

Κλιματικής Αλλαγής : Φυγαλία Παπαγεωργίου

Ανάλυσης Πολιτικών Δεδομένων : Αναστάσιος Αρχοντής

Δημογραφικής Πολιτικής : Αναστασία Τσαουσίδου

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνου : Μίλτος Μπενάκης

Δημοσίων Σχέσεων : Μαριάνα Βαραδίνη

Τύπου και Ενημέρωσης : Γεώργιος Μπάκος

Πολιτισμού: Παναγιώτης Φωτιάδης

Αθλητισμού: Δημήτρης Βασιλειάδης

Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας : Γεώργιος Σαμαράς

Συντονιστής του Διαγραμματειακού ορίζεται ο Γεώργιος Δρόλιας .

Διευθυντής της Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Ν.Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Ανέστης Φίσκας.