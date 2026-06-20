Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Παλαιά Κρωβύλη Ροδόπης – Υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κουμαριά Ημαθίας

Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, σε ρεματιά, στην Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη. . Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εξάλλου, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, σε δασική έκταση, στην περιοχή Κουμαριάς, στον δήμο Βέροιας, στην Ημαθία. Στην κατάσβεση πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη.