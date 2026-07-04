Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Νέους Επιβάτες – Ήχησε το 112 στους κατοίκους

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή κοντά στους Νέους Επιβάτες , στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, η φωτιά οριοθετήθηκε καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα ήχησε το 112 για τους κατοίκους των γύρω περιοχών ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Θεσσαλονίκη και Κιλκίς βρίσκονται στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.