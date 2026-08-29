Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο ύψος του 276ου χλμ της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα και μεταδόθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.