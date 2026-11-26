Tη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία, ωστόσο, πιθανότατα δεν θα τον ικανοποιεί.

«Η Ευρώπη διαπράττει ένα στρατηγικό λάθος», δήλωσε, τονίζοντας ότι η ΕΕ δεν ακολουθεί τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα για την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Γαλλία επιθυμεί να τεθεί σε ισχύ ο ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος το 2028, ταυτόχρονα με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρέπει να περικοπεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που αναλογούν στη Γαλλία στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μια μη ισορροπημένη συμφωνία, ενώ επισήμανε ότι μετά τις 31 Δεκεμβρίου δεν θα είναι σε θέση να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία λόγω των επικείμενων εκλογών στη Γαλλία.