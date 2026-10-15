Οργισμένος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, καταγγέλλει απόπειρα ηθικής δολοφονίας του

Σε σοβαρή καταγγελία για προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του προέβη με γραπτή δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά Δαμιανός. «Με βαθιά λύπη παρατηρώ ότι τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιεράρχης, προσθέτοντας ότι «προσωπικά, αυτό δεν με αγγίζει· η συνείδησή μου παραμένει καθαρή, και ο Θεός γνωρίζει τα έργα μου».

«Εκείνο όμως που με προβληματίζει αφάνταστα» συνεχίζει, «είναι ότι, μέσω αυτής της επίθεσης, επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός και η παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, με σκοπό να αποδυναμωθεί η φωνή μου – μια φωνή 65 ετών διακονίας, που ισορροπώντας ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και αντιλήψεις και σεβόμενη τους άγραφους νόμους της ερήμου, κράτησε υψωμένες την ελληνική σημαία και τη σημαία της Ορθοδοξίας».

Ο κ.κ. Δαμιανός αναφέρει περαιτέρω ότι ουδέποτε προέβη σε αναγνώριση ιδιοκτησίας του αιγυπτιακού κράτους ή σε κάποια άλλη σχετική ομολογία και στρέφοντας τα πυρά του προς την ελληνική κυβέρνηση, διερωτάται αν επιχειρείται η διασφάλιση του μοναστηριού ή το ξεπούλημά του. Ο ιεράρχης στρέφεται μάλιστα προσωπικά κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών και σημειώνει ότι οι μοναχοί της Αδελφότητας δέχονται αφόρητες πιέσεις και απειλές.

«Αυτή η σύμπραξη γίνεται για το καλό και τη διασφάλιση της ιστορικής Μονής του Σινά ή για το ξεπούλημά της; Βρισκόμαστε στη δίνη μιας συμφωνίας που όπως πληροφορούμαστε πρέπει να υπογραφεί, χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, φέρονται να τους κοινοποιήθηκε το κείμενο της Συμφωνίας. Με τη σύνεση και τη σοφία που τους διακρίνει συνηγορούν; Σκοτεινοί κύκλοι επιδιώκουν, όπως ανέφερα ανωτέρω, να απομειώσουν τη φωνή μου, διότι γνωρίζουν ότι δεν θα συναινέσω σε τίποτα που θα βλάψει την ύπαρξη της Μονής. Το ζήτημα της συμφωνίας δεν αφορά μόνο τη Σιναϊτική Αδελφότητα· αφορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί και να συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου έχουν συνεννοηθεί και έχουν κοινή στόχευση» γράφει χαρακτηριστικά.

Έκκληση για υπεράσπιση της Μονής

Εν όψει της απόφασης δικαστηρίου της Αιγύπτου στις 24 Οκτωβρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και την αυξημένη σύμφωνα με δημοσιεύματα πιθανότητα να αναγνωρίσει στο αιγυπτιακό κράτος την κυριότητα δέκα ακόμη ακινήτων της Μονής, ο κ.κ. Δαμιανός καλεί, όπως γράφει στη δήλωσή του, τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τη Μονή Σινά και τα ανεκτίμητης, μη αποτιμητής αξίας κειμήλιά της.

«Μέσα στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλα τα Σιναϊτικά Μετόχια είχαν το ίδιο καθεστώς προστασίας όχι μόνο των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, όπως ερμηνεύθηκε ο Αχτιναμές, αλλά και της ιδιοκτησίας τους βάσει αυτού. Αντίστοιχα, στην Καβάλα, το Ιμαρέτ και το σπίτι του ΜοχάμεντΑλή, το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός αναγνώρισαν με σεβασμό όλα τα δικαιώματα των Αιγυπτίων, αναγνωρίζοντάς τα ως αιγυπτιακό νομικό πρόσωπο. Οι πατέρες της Μονής Σινά αντιλαμβάνονται πλήρως το ιστορικό βάρος που φέρουν στους ώμους τους, δεχόμενοι αφόρητες πιέσεις και απειλές» σημειώνει περαιτέρω ο ιεράρχης.

Καταλήγει δε γράφοντας: «Επειδή πλέον είναι πασιφανές ότι η ελληνική διπλωματία απέτυχε, η συμφωνία αυτή -δεδομένου ότι έχει υπερεθνικό χαρακτήρα- πρέπει να δημοσιοποιηθεί στον ελληνικό λαό, ώστε αυτός να αποφασίσει. Η ιστορική ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική· πρέπει να είναι και συλλογική. Όπως όφειλε να πράξει η ελληνική κυβέρνηση και για την παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ: πρώτα να ρωτήσει, όχι απλώς να ανακοινώσει κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς έχει υπογραφεί.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει προσωπικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και όχι με αλαζονεία να αδιαφορεί για τα ιερά ιδανικά του ελληνικού λαού. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναζητώντας αποδιοπομπαίους τράγους, στρέφεται σήμερα εναντίον μου· αύριο, εάν η Σιναϊτική Αδελφότητα συνεχίσει σθεναρά να αντιστέκεται και δεν προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας, θα στραφεί και εναντίον της;».