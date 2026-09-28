Ωρες κοινής ησυχίας: Αλλαγές από την 1η Οκτωβρίου – Τι απαγορεύεται

Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας , σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο οι ώρες ησυχίας είναι:

Μεσημέρι: 15:30 – 17:30

Βράδυ: 22:00 – 07:30

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τις ώρες αυτές, απαγορεύονται οι:

θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περιοίκους.

Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία της γειτονιάς.

Ποινικές κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

Συνεπώς, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών.