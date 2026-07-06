Ώρα μηδέν για Λεπέν: Αύριο Τρίτη αποφασίζει το Εφετείο αν μπορεί να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία

Μια απόφαση με βαρύ πολιτικό αποτύπωμα αναμένεται να εκδώσει την Τρίτη το Εφετείο του Παρισιού στην υπόθεση της Μαρίν Λεπέν , η οποία θα μπορούσε να καθορίσει αν η ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ακροδεξιάς θα έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σύμφωνα με το AP News, η 57χρονη Λεπέν έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της, τον Μάρτιο του 2025, για την υπόθεση κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η γαλλική Δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι η ίδια και άλλα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού χρησιμοποίησαν χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία προορίζονταν για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, για την πληρωμή κομματικών στελεχών την περίοδο 2004-2016.

Η πρωτόδικη απόφαση περιλάμβανε ποινή φυλάκισης και πενταετή απαγόρευση άσκησης εκλεγμένου αξιώματος, με τη Λεπέν να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Για την ίδια, η απόφαση του Εφετείου δεν είναι απλώς μια δικαστική εξέλιξη, αλλά ενδεχομένως το σημείο που θα κρίνει αν θα μπορέσει να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας.

Το καλύτερο σενάριο για τη Λεπέν

Το ευνοϊκότερο ενδεχόμενο για τη Μαρίν Λεπέν θα ήταν η πλήρης αθώωσή της από το Εφετείο. Κατά τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό, η ίδια αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη, ωστόσο υποστήριξε ότι πίστευε πως η απασχόληση των συγκεκριμένων προσώπων ήταν επιτρεπτή βάσει των κανόνων που ίσχυαν τότε.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν είχε προειδοποιήσει εγκαίρως το κόμμα της πως ο τρόπος πρόσληψης των συνεργατών μπορούσε να θεωρηθεί προβληματικός. Ακόμη και σε περίπτωση αθώωσης, πάντως, οι εισαγγελικές αρχές θα μπορούσαν να προσφύγουν στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.

Το σενάριο μειωμένης ποινής

Το Εφετείο θα μπορούσε επίσης να κρίνει τη Λεπέν ένοχη, αλλά να μειώσει την απαγόρευση άσκησης εκλεγμένου αξιώματος σε δύο χρόνια ή λιγότερο — ή ακόμη και να μην επιβάλει τέτοια απαγόρευση.

Σε αυτή την περίπτωση, η Λεπέν ενδέχεται να διατηρήσει θεωρητικά τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, ο πρώτος γύρος των οποίων είναι προγραμματισμένος για τον Απρίλιο του 2027.

Ωστόσο, ακόμη κι αν της επιτραπεί να είναι υποψήφια, ενδεχόμενοι δικαστικοί περιορισμοί, όπως ποινή φυλάκισης, ηλεκτρονική επιτήρηση ή περιορισμοί μετακίνησης, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σοβαρά τη διεξαγωγή μιας πανεθνικής προεκλογικής εκστρατείας.

Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα ξεκινήσει προεδρική καμπάνια αν δεν μπορεί να κινηθεί και να περιοδεύσει ελεύθερα στη χώρα.

Δυσμενέστερο σενάριο

Το δυσμενέστερο σενάριο για τη Λεπέν θα ήταν η επικύρωση ή η επιβολή βαριάς ποινής από το Εφετείο.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει να της επιβληθεί ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης, εκ των οποίων τα τρία με αναστολή, καθώς και πενταετής απαγόρευση άσκησης εκλεγμένου αξιώματος. Την κατηγορούν ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός συστήματος που διοχέτευε ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια προς όφελος του κόμματός της.

Αν το Εφετείο επιβάλει απαγόρευση με άμεση ισχύ, η Λεπέν θα μπορούσε να αποκλειστεί από την προεδρική κούρσα. Θα είχε τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι μια τέτοια προσφυγή θα «πάγωνε» την εκτέλεση της ποινής.

Το ενδεχόμενο Μπαρντελά

Σε περίπτωση που η Μαρίν Λεπέν δεν μπορέσει να είναι υποψήφια, ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και πολιτικός της προστατευόμενος, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του υποψηφίου του κόμματος.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αναμόρφωνε την προεδρική κούρσα στη Γαλλία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας και εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Γιατί η απόφαση έχει σημασία για τη Γαλλία

Η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας δικαστικής διαμάχης. Για τη Λεπέν, αφορά το πολιτικό της μέλλον. Για τον Εθνικό Συναγερμό, αφορά το ποιος θα ηγηθεί της σημαντικότερης προεδρικής μάχης του κόμματος. Για τη Γαλλία, αφορά το πώς θα διαμορφωθεί η κούρσα για την επόμενη ημέρα μετά τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λεπέν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως έχει τονίσει, μια προεδρική εκστρατεία δεν μπορεί να στηθεί λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ειδικά σε μια χώρα όπου οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν 500 υπογραφές αιρετών αξιωματούχων για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.