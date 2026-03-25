Opta: Οι προβλέψεις για τα playoffs σε UEFA και FIFA

Την επόμενη εβδομάδα (1/4), θα επιβεβαιωθούν οι έξι τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν το παζλ των 48 ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 20-2026 (11/6/19/7) σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η αρχή γίνεται όμως αυτή την εβδομάδα. Δεκαέξι ομάδες μπαίνουν στα ευρωπαϊκά playoffs και άλλες έξι στα διηπειρωτικά, παίρνοντας τέσσερα και δύο εισιτήρια αντίστοιχα.

Αυτές είναι προβλέψεις του υπερυπολογιστή της βρετανικής εταιρίας αναλύσεων Opta για καθέναν από τους ημιτελικούς των playoffs αυτής της εβδομάδας:

Ευρωπαϊκά playoffs

Αγώνας Νίκη Γηπεδούχου Ισοπαλία Νίκη Φιλοξενούμενης Φαβορί

Τουρκία-Ρουμανία 63,6% 19,4% 17% Τουρκία

Τσεχία-Ιρλανδία 51,2% 24,8% 24% Τσεχία

Δανία-Βόρεια Μακεδονία 71,3% 16,4% 12,3% Δανία

Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 72,1% 16% 11,9% Ιταλία

Πολωνία-Αλβανία 56,6% 22,5% 20,9% Πολωνία

Σλοβακία-Κόσοβο 53,8% 23,7% 22,5% Σλοβακία

Ουκρανία-Σουηδία 56,5% 22,5% 21% Ουκρανία

Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 60,2% 20,9% 18,9% Ουαλία

Διηπειρωτικά playoffs

Νέα Καληδονία-Τζαμάικα 24,3% 13,2% 52,5% Τζαμάϊκα

Βολιβία-Σουρινάμ 65,9% 8% 16,1% Βολιβία