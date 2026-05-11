Opinion Poll: Το 46,5% εμπιστεύεται τη ΝΔ σε άμυνα και εξωτερική πολιτική

Σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης αναδεικνύεται η εξωτερική και αμυντική πολιτική, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για το Liberal, την ώρα που η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη για τις διεθνείς αναταράξεις, τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (46,5%) εμπιστεύεται τη ΝΔ σε άμυνα και εξωτερική πολιτική, παράλληλα, περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες εκτιμούν πως η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ. Τι λένε οι πολίτες για Τραμπ, Πούτιν και Σι.

Συνολικά, η έρευνα της Opinion Poll αναδεικνύει τρεις βασικές τάσεις: πρώτον, την έντονη ανησυχία των πολιτών για τις διεθνείς αναταράξεις και τις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα· δεύτερον, την αναγνώριση της σημασίας των σημερινών συμμαχιών της χώρας· και τρίτον, τη θετική αξιολόγηση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια της ΝΔ και να βρίσκει απήχηση και σε τμήμα του κεντρώου ακροατηρίου.

Εμπιστοσύνη στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης

Εξάλλου, το 46,5% πολύ και αρκετά θετικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική της Κυβέρνησης, το 20,8% λίγο, 29,7% καθόλου. Πρόκειται για σημαντική επίδοση πολύ υψηλότερη από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, αλλά ακόμα και την εκλογική της επίδοση το 2023. Είναι φανερό, ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική αποτελεί το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 76,8% και του ΠΑΣΟΚ με 51,4%. Στα άλλα ακροατήρια τα ποσοστά είναι αρκετά χαμηλότερη: ΣΥΡΙΖΑ 17,5%, ΚΚΕ 10,7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27,5%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21,1%.

Την υψηλότερη θετική αξιολόγηση επίσης, τη βρίσκουμε στους 65+ με 57,4% και τη χαμηλότερη στους 30-45 με 36,1%.

Θετική η αποτίμηση των πολιτών για τις συμμαχίες που έχει συνάψει η Ελλάδα

Βάσει της έρευνας προκύπτει σημαντική απήχηση πρωτοβουλιών και πολιτικών της κυβέρνησης αναφορικά με τη σύναψη συμμαχιών, με τους πολίτες να εκτιμούν πως αυτές έχουν θωρακίσει τη χώρα.

Ειδικότερα, η συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας αντιμετωπίζεται θετικά και θεωρείται ότι έχει θωρακίσει τη χώρα από το 65,5%, με το 30,8% των ερωτηθέντων να την αντιμετωπίζει αρνητικά.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης, το 56,5% των ερωτηθέντων τα αντιμετωπίζει θετικά, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 38%.

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, το 44,9% τις αντιμετωπίζει θετικά, απαντώντας «Ναι/Μάλλον ναι», ενώ το 46,4% έχει αντίθετη άποψη.

Οι πολίτες αποτιμούν θετικά τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ σε ποσοστό 53,5%, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 41%.

Αναφορικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας, το 65,5% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη, ενώ το 30,8% δεν συμφωνεί.

Σχετικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από το 55,7%, με το 38,1 να έχει αντίθετη άποψη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό θετικό απολογισμό αυτών των πρωτοβουλιών, πολιτικών επιλογών και διεθνών συμμαχιών. Σε όλα τα ερωτήματα τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στη ΝΔ, με επιδόσεις 68,8% – 82,7% και στο ΠΑΣΟΚ με 69,9% – 82,5%.

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία

Από την έρευνα της Opinion Poll προκύπτει πως το 50% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής με τις σημερινές συμμαχίες που έχει διαμορφώσει (π.χ με ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ). Ωστόσο, ο ένας στους τέσσερις, για την ακρίβεια το 27,8%, θεωρεί ότι θα ήταν πιο ασφαλής αν είχε προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα.Το 22,2% δεν απαντά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ της διασφάλισης ασφάλειας με τις σημερινές συμμαχίες εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 69.2% και του ΠΑΣΟΚ με 68,3%. Και στα δύο κόμματα αυτά υπάρχει πάντως ένα 19,2% που θεωρεί ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια αν η χώρα είχε προνομιακές χώρες με τη Ρωσία ή την Κίνα. Αυτή η άποψη είναι πλειοψηφική στον ΣΥΡΙΖΑ (43.8% έναντι 34,7%, ΚΚΕ με 29,3% έναντι 19,3%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 43.4% έναντι 30.2%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50% έναντι 33.3%).

Πάντως, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες η άποψη υπέρ των σημερινών συμμαχιών είναι πλειοψηφική.

Η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα της Opinion Poll αφορά στο πώς βλέπουν οι πολίτες τη στάση της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, το 38,8% θεωρεί ότι συνεχόμενες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν ότι η Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία.

Παράλληλα, αναδεικνύει την πιθανότητα να υπάρχει στο επόμενο διάστημα κάποιο επεισόδιο της χώρας μας με την Τουρκία.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση που δίνουν οι πολίτες στο ερώτημα, αν «πιστεύετε ότι η Τουρκία φοβάται τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ», όπου το 75,4 απαντά «Ναι/Μάλλον ναι», ενώ «Όχι/Μάλλον όχι» απαντά το 19,5%.

Πάνω από 8 στους 10 πολίτες ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η έρευνα της Opinion Poll αποτυπώνει το έντονο κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το 83,4% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» λόγω του πολέμου στο Ιράν και συνολικά των διεθνών αναταράξεων.

Ειδικότερα, το 46,7% απαντά ότι ανησυχεί πολύ και το 36,7% αρκετά, ενώ μόλις το 9,6% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο και το 6,7% καθόλου.

Η έντονη αυτή ανησυχία εκφράζεται οριζόντια ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση και την ηλικία.

Τα κυρίαρχα συναισθήματα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις είναι η αβεβαιότητα, με 36,9%, ο φόβος, με 30,3%, και το άγχος, με 24,5%. Ακολουθούν ο θυμός με 14,4%, η αδιαφορία με 4,6% και το ενδιαφέρον με 3,2%, με τους ερωτηθέντες να έχουν δυνατότητα έως δύο επιλογών.

Όσον αφορά στην κύρια αιτία που προκαλούν αυτές τις εντάσεις, ξεχωρίζουν με διαφορά τα γεωπολιτικά συμφέροντα με 38,6% και οι ενεργειακοί πόροι με 31,1%. Ακολουθούν οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων με 9,8%, η επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει διεθνές οπλοστάσιο με 3,3%, η αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας (εισβολή στην Ουκρανία) με 1,5%, η δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ με 1,5% και οι θρησκευτικές διαφορές με 2,8%.

Το 68,4% θεωρεί ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα, ενώ το 27,4% δεν το πιστεύει.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντιούνται στον ΣΥΡΙΖΑ με 81%, το ΚΚΕ με 78,6%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 72,2%, στο ΠΑΣΟΚ με 68,9%. Ποσοστά κάτω από τον μέσο όρο υπέρ της πίστης ότι θα επηρεαστεί άμεσα η χώρα συναντώνται στη ΝΔ με 60,9%, ίσως γιατί αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 66%.

Όσον αφορά στις ηλικιακές κατηγορίες η μεγαλύτερη ανησυχία ότι θα επηρεαστεί η Ελλάδα εντοπίζεται στους 17-29 ετών με 75,7% και στους 56-64 με 74,7%.

Βάσει της έρευνας, προκύπτει ότι η οικονομία με 80,4% και η ενέργεια με 50,7% αναδεικνύονται ως οι κρίσιμοι τομείς που θεωρείται ως πιο πιθανό να υπάρχουν επιδράσεις στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές με 22,6% και η ασφάλεια με 15,6%. Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο ερώτημα οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι και δύο απαντήσεις.

Παράλληλα, το 44,5% των πολιτών δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής για τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον (13,9% πολύ, 30,6% αρκετά). Το 33,3% δηλώνει λίγο και το 21,2% καθόλου.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αίσθησης ασφάλειας βρίσκονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 66,6% και του ΠΑΣΟΚ με 49,5%. Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με ποσοστά 23% – 25,8%.

Στις ηλικιακές κατηγορίες, η αίσθηση ασφάλειας είναι πιο έντονη στους 65+ με 54,7% και χαμηλότερη στους 30-45 με 35,2%.

Για τον ρόλο των χωρών με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις

Η Κίνα και η Ρωσία αξιολογούνται θετικότερα από ΕΕ, ΗΠΑ ή Ισραήλ ως προς τον διεθνή ρόλο τους. Η Κίνα αξιολογείται συνολικά από ένα 43,4% θετικά (16,2% θετικά, 27,2% μάλλον θετικά). Ακολουθεί η Ρωσία με 33,6% (13,6% θετικά, 20% μάλλον θετικά), η ΕΕ με 31,8% (10,8% θετικά, 21% μάλλον θετικά), το Ισραήλ με 24,8% (10,9% και 13,9% αντίστοιχα), οι ΗΠΑ με 24,5% (9,6%, 14,9%), ενώ το 20,2% κρίνει θετικά τον ρόλο του Ιράν.

Για την ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά θετικής άποψης για τον διεθνή ρόλο της βρίσκονται στη ΝΔ με 48,4% και στο ΠΑΣΟΚ με 41,7%.

Για τις ΗΠΑ στη ΝΔ με 37,1%, το ΠΑΣΟΚ με 28,5% και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 26,4%.

Για το Ισραήλ στη ΝΔ με 42%, ΠΑΣΟΚ με 20,6%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 24,4%.

Για τη Ρωσία στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 51%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 43%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΚΚΕ με 35,2% και 35,1% αντίστοιχα.

Για την Κίνα στον ΣΥΡΙΖΑ με 55,8%, την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 53% και το ΚΚΕ με 52,6%.

Για το Ιράν στο ΚΚΕ με 30,4%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 27,8% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 23%.

Ο Μακρόν μακράν ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης στην Ελλάδα

Από τους ξένους ηγέτες, τη μεγαλύτερη δημοφιλία εμφανίζει ο Εμανούελ Μακρόν με 54,3% (άθροισμα θετικών και μάλλον θετικών απόψεων). Ακολουθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 34%, ο Ντόναλντ Τραμπ με 19,7% και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με 19,3%.

Τις μεγαλύτερες επιδόσεις του Εμανουέλ Μακρόν τις βλέπουμε στη ΝΔ με 76,5% και στο ΠΑΣΟΚ με 69%.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 56,6% και στον ΣΥΡΙΖΑ με 42,1%.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ στη ΝΔ με 29,3% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 37,8%.

Για τον Μπενιαμίν Ντετανιάχου στη ΝΔ με 34,7% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 21,1%.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα υλοποιήθηκε από την OPINION POLL για το Liberal από τις 6 έως και τις 8 Μαΐου σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 νοικοκυριών. Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι επιδράσεις στην Ελλάδα των διεθνών αναταράξεων, την επίδρασή τους στις αντιλήψεις των πολιτών για πολιτικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συμμαχίες και άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αλλά και την αξιολόγηση του διεθνούς ρόλου χωρών και ξένων ηγετών.