Opinion Poll: Στο 33,9% η ΝΔ στην Αθήνα – Άνοδος 3% συγκριτικά με τις ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Ανοδικές τάσεις καταγράφει η ΝΔ στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 33,9% στην εκτίμηση ψήφου και να διατηρεί προβάδισμα 21,8 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,1%

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Political τα ποσοστά των πολιτικών κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου έχουν ως εξής:

  • ΝΔ: 33.9%
  • ΠΑΣΟΚ: 12.1%
  • Κ.Κ.Ε: 9.3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 7.2%
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7.1%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 6.1%
  • ΜΕΡΑ 25: 4.8%,
  • ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 3.3%
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3.1%,
  • ΝΙΚΗ: 2.7%,
  • ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 2.5%,
  • ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.3%,
  • ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 5,6%

Στην απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις οι επιδόσεις είναι:

  • Ν.Δ: 24.9%
  • ΠΑΣΟΚ: 8.9%
  • Κ.Κ.Ε: 6.8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5.3%
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5.2%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 4.5%
  • ΜΕΡΑ 25: 3.5%
  • ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2.4%
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2.3%
  • ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1.8%
  • ΑΛΛΟ: 4.1%
  • ΑΠΟΧΗ: 5.1%
  • ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ: 2.9%
  • Αναποφάσιστοι: 18.6%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στον Δήμο Αθηναίων, το 75,9% συμφωνεί με το να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας, ενώ το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα ενίσχυσης του πρασίνου.

Εξίσου υψηλή είναι η αποδοχή για την κατεδάφιση 70 επικίνδυνων κτιρίων (86,9%), την απομάκρυνση τηλεφωνικών θαλάμων (89,4%) και την κάθαρση στον χώρο της εστίασης (72,4%).

Το  55,1% έχει θετική άποψη για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα έναντι 39,7% που εκφράζουν αρνητική γνώμη. Σε επίπεδο αντιπολίτευσης, θετικές γνώμες συγκεντρώνουν ο Κ. Μπακογιάννης με 31,9%, ο Ν. Σοφιανός με 27,8%, ο Κ. Ζαχαριάδης με 22,3%, ο Κ. Παπαδάκης με 11,6% και η Ελ. Παπαδοπούλου με 10%.

