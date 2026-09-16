Opinion Poll: Στο 31% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,9%, Στο 12,1% το ΠΑΣΟΚ – «Βουτιά» 7,8 μονάδων για την Καρυστιανού

Στο 31% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας πανελλαδικής έρευνας της Opinion Poll για το Action 24, διατηρώντας απόσταση 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 15,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενισχυμένο κατά 1,6 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ τη μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που υποχωρεί στο 4,8% από 12,6%.

Η νέα μέτρηση, η οποία πραγματοποιείται περίπου τρεισήμισι μήνες μετά την προηγούμενη έρευνα, αποτυπώνει τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τις εξελίξεις του καλοκαιριού και τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Η επίσημη ιστοσελίδα της Opinion Poll καταγράφει ως προηγούμενη σειρά μετρήσεων για το Action 24 εκείνη του Ιουνίου 2026.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου με πολυπαραγοντική κατανομή των αναποφάσιστων, η ΝΔ βρίσκεται στο 31%, από 30,5% τον Ιούνιο. Η ΕΛΑΣ κινείται στο 15,9%, από 15,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12,1%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,3%, από 5,9%, το ΚΚΕ με 6,8%, από 6,5%, και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, από 5%. Στο 4,8% καταγράφεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έναντι 12,6% τον Ιούνιο, καταγράφοντας πτώση 7,8 ποσοστιαίων μονάδων. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες στο 1,3%, η Νίκη στο 1,1% και η Νέα Αριστερά στο 0,5%. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,8%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛΑΣ 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7%.

Πιο χαμηλά ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,1%, η Νίκη με 0,9%, οι Δημοκράτες με 1,1%, η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο κόμμα με 4%. Οι αναποφάσιστοι επί των εγκύρων ανέρχονται στο 16,9% σημειώνοντας αύξηση.

Οκτακομματική Βουλή – 126 έδρες για τη ΝΔ

Με βάση την κατανομή που περιλαμβάνεται στην έρευνα, προκύπτει οκτακομματική Βουλή. Η ΝΔ υπολογίζεται στις 126 έδρες, η ΕΛΑΣ στις 49, το ΠΑΣΟΚ στις 38, η Ελληνική Λύση στις 24, το ΚΚΕ στις 21, η Πλεύση Ελευθερίας στις 17, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στις 15 και η Φωνή Λογικής στις 10 έδρες.

Παράσταση νίκης

Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ καταγράφεται στο 56,1%, έναντι 9,5% της ΕΛΑΣ και 5% του ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά την τελική επιλογή ψήφου, πρώτο κριτήριο είναι η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, με 39%. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 29,2%, η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών με 27,5% και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 22,2%. Το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου Πρωθυπουργού συγκεντρώνει 14,5%, η ιδεολογική τοποθέτηση 12,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3,8%.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 62,4% των ερωτηθέντων

Στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Σημειώνουμε ότι παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της επιλογής της ακρίβειας που τον Ιούνιο εμφανιζόταν με 55% Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 12,8%, η διαφθορά με 12,4%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 12,2%, η στεγαστική κρίση και το ύψος των ενοικίων με 11%, και η κατάσταση στην Παιδεία με 10,7%.

Σχετικά με το σχέδιο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δ.Ε.Θ. για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 11,3% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 18,3% «αρκετά» ( άρα το πολύ + αρκετά αθροίζει ένα 29.6%) , το 19% «λίγο» και το 45,6% «καθόλου». Το 5,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ανάμεσα στα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν, υψηλότερα ποσοστά «πολύ» ικανοποιημένων καταγράφονται για τον μηδενισμό φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες από 1/1/2027 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ με 42.8% ( πολύ+αρκετά) , την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 με 39.1% και την αύξηση στα 400 ευρώ του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων με 38.6%. Ακολουθούν ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες με 38.1%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις με 38.1% , η θέσπιση «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» με 32.9%, το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους με 32.7% και η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών με 30.9%. Πάντως, είναι σημαντικό ότι στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, το 38,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι», ενώ το 59,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι». Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μπορεί η πλειοψηφία να έχει αρνητική στάση, όμως το γεγονός ότι ένα 38.3% δέχεται ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο δεν θεωρείται και μικρό ποσοστό, πολύ περισσότερο αν κάποιος αναλογιστεί την οξύτητα του φαινομένου.

Πάντως, είναι σημαντικό ότι στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, το 38,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι», ενώ το 59,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι». Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Μπορεί η πλειοψηφία να έχει αρνητική στάση , όμως το γεγονός ότι ένα 38.3% δέχεται ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο δεν θεωρείται και μικρό ποσοστό , πολύ περισσότερο αν κάποιος αναλογιστεί την οξύτητα του φαινομένου.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τις προτάσεις τους, η έρευνα καταγράφει και την αξιολόγηση των σχεδίων που παρουσίασαν στη Δ.Ε.Θ. ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και τα μέτρα που οι ερωτώμενοι θεωρούν σημαντικότερα από τις προτάσεις τους.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 3,1% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 13,3% «αρκετά» ( άθροισμα πολύ και αρκετά 16.4%) , το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου», ενώ 20,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ 4,6%, αρκετά 11,3% ( δηλαδή άθροισμα πολύ και αρκετά 15.9%) 18%, 49,1% και 16,9%.

Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ν. Ανδρουλάκης πιο σημαντικά θεωρούνται ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη με 14.6% στην κοινή γνώμη, η μείωση Φ.Π.Α σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11.2%, οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία 1ης κατοικίας όπως και οι προτάσεις για το στεγαστικό με 3.4% και για τα δυο κ.λ.π.

Αντίστοιχα ως πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Α. Τσίπρας εμφανίζονται η μείωση του ΦΠΑ ΜΕ 11.4%, η πατριωτική εισφορά 1% επί του ισχυρότερου 1% των Ελλήνων με 4.8% , η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4.4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών με 3.4%, η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με 3% κ.λπ.

Στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%, άλλος 4,7%, ενώ το 35,1% απαντά «κανένας» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην αξιολόγηση της έως τώρα θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση, το 13,3% την αξιολογεί θετικά και το 19,4% μάλλον θετικά. Αυτό μας δίνει ένα άθροισμα 32.7% ενώ τον Ιούνιο ήταν 30.9% . Ταυτόχρονα, το 18,3% την αξιολογεί μάλλον αρνητικά και το 46,4% αρνητικά, ενώ το 2,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. Το 32% απαντά «κανέναν», ενώ 6,2% επιλέγει άλλον και 5,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,6%. Το 35,6% δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ 6,8% επιλέγει άλλον και 4,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 17,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,2%. Το 34,5% απαντά «κανέναν», το 6,6% επιλέγει άλλον και το 3,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στην αυθόρμητη απάντηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,9%, ο Αλέξης Τσίπρας 13,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,4%. Το 24,9% δηλώνει «κανέναν από αυτούς», ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%. Σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο 27,9%, έναντι 29% τον Ιούνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,9%, από 13,2% τον Ιούνιο, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,4%, από 4,8%. Το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» αυξάνεται από 21,6% σε 24,9%.

Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα Σαμαρά

Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται αθροιστικά στο 11,5% (πολύ 3,6%, αρκετά 7,9%), ενώ λίγο πιθανό να ψήφιζαν το κόμμα εμφανίζεται ένα 13% και καθόλου πιθανό το 73,2%. Τον Ιούνιο το άθροισμα πολύ και αρκετά ήταν 11.7%. Παρατηρείται δηλαδή μια παγιοποιημένη εικόνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα τι πιστεύουν οι πολίτες για τους λόγους που ο Α. Σαμαράς προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος. Το 40,6% πιστεύει λόγω προσωπικών λόγων που αφορούν στην σχέση του με τον Κ. Μητσοτάκη, το 27% λόγω συνολικής διαφωνίας με την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση , το 11.5% λόγω ιδεολογικών λόγων , το 5.2% λόγω διαφωνίας με την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης κ.λπ.