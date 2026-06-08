Opinion Poll για Θεσσαλονίκη: Πρώτη η ΝΔ με 29,6%, ακολουθούν Τσίπρας με 13,3%, Καρυστιανού με 9,6% και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 9,3%

ΗΝέα Δημοκρατία διατηρεί την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση, σύμφωνα με έρευνα της Opinion Poll που αποτυπώνει το πολιτικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη δύναμη καταγράφεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση, καταγράφοντας υποχώρηση σε σχέση με τους προηγούμενους συσχετισμούς.

Στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποδοχής, με την έρευνα να καταγράφει ευρεία συναίνεση γύρω από το έργο και την παρουσία του στη διοίκηση του δήμου.

Οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που διαμορφώνονται στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνουν μια αναδιάταξη του σκηνικού, μετά την ίδρυση των δύο νέων κομματικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το ποσοστό των αναποφάσιστων στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, φτάνοντας το 18,9%, στοιχείο που υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ρευστότητας στο εκλογικό σώμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφεται στην τέταρτη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, τα ποσοστά είναι ως εξής:

ΝΔ: 29,6%,

ΕΛΑΣ: 13,3%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,6%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

ΚΚΕ: 7,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,5%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,8%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,8%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,3%

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά είναι ως εξής:

ΝΔ: 24%

ΕΛΑΣ: 10,8%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: 7,8%

ΠΑΣΟΚ: 7,5%

ΚΚΕ: 5,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 5,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3%

ΜέΡΑ25: 2%

ΝΙΚΗ: 1,2%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 4,3%

Τι λένε για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης οι πολίτες

Η έρευνα της OPINION POLL για τη Θεσσαλονίκη καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης για το έργο του δημάρχου, καθώς το 55% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τη μέχρι σήμερα θητεία του, το 33,3% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 8,7% καθόλου.

Αντίστοιχα θετική αποτύπωση εμφανίζεται και ανά τομέα δημοτικής πολιτικής. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν: το 48,6% για την καθαριότητα, το 42,4% για τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους, το 40,3% για τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, το 42,5% για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, το 37,9% για την ασφάλεια της πόλης, το 30,4% για το κυκλοφοριακό, το 33,7% για την κοινωνική πολιτική και το 25,9% για τις υποδομές φροντίδας σκύλων.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση θεσμικών φορέων, το 26,7% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα προβλήματα της πόλης, έναντι 29,4% που δηλώνει λίγο και 40% καθόλου. Αντίστοιχα, για τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη, πολύ και αρκετά ικανοποιημένο δηλώνει το 29,1%, λίγο το 36,4% και καθόλου το 21,4%.

Η δημοφιλία του δημάρχου καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή, στο 67,3%, σε σαφή απόσταση από τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ακολουθούν ο Κώστας Ζέρβας με 22,3%, ο Σπύρος Πέγκας με 21%, ο Δρόσος Τσαβλής με 15,7%, ο Νίκος Νικησιανής με 15,2%, ο Στέργιος Καλόγηρος με 14% και ο Βασίλης Τομπουλίδης με 13,5%.

Σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, ο δήμαρχος αξιολογείται ως γνώστης των προβλημάτων της πόλης από το 76,5%, ως έχων συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες της πόλης από το 63,3%, προσιτός και φιλικός από το 64,2%, δραστήριος και αποφασιστικός από το 63,5%, μεθοδικός και αποτελεσματικός από το 59,5%, με εμπειρία και γνώση διοίκησης από το 58,9% και διεκδικητικός από το 52,2%.

Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν το 71,9% να εκτιμά ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη θητεία του σε σχέση με τον προηγούμενο δήμαρχο Κώστα Ζέρβα, ενώ το 19,6% διατυπώνει αντίθετη άποψη. Παράλληλα, το 50,2% τάσσεται υπέρ μιας ενδεχόμενης επανεκλογής του Στέλιος Αγγελούδης, το 28,3% προτιμά την εκλογή άλλου υποψηφίου και το 21,5% δηλώνει ουδέτερο ή δεν τοποθετείται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου σε δείγμα 1.004 πολιτών.