«ΟΠΕΚΕΠΕ: Το σκάνδαλο που αποκαλύπτει το σύστημα εξουσίας της ΝΔ»

Της Κατερίνας Νοτοπούλου

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια ακόμα «είδηση της επικαιρότητας». Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο πώς αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποκαλυπτικά: υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων, με δεκάδες δικογραφίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Δεν πρόκειται για μια «διαχρονική παθογένεια», όπως επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες ανήκουν στη σημερινή κυβερνητική παράταξη. Πρόκειται για ένα απύθμενο πηγάδι, για έναν “γαλάζιο” μηχανισμό που, αντί να στηρίζει την πραγματική οικονομία και τους ανθρώπους της παραγωγής, λειτουργεί προς όφελος «ημετέρων».

Η κυβερνητική αντίδραση επιβεβαιώνει την αμηχανία τους. Από τη μία επικαλούνται ασυμβίβαστα, από την άλλη επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάνουν λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» και «παρεμβάσεις», επιχειρώντας να απαξιώσουν τον ίδιο τον θεσμό που ερευνά την υπόθεση. Μετακινούνται από αφήγημα σε αφήγημα χωρίς συνοχή, γιατί γνωρίζουν ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί.

Η πραγματικότητα είναι ότι βυθίζουν τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο σκανδάλων. Κάθε μέρα προκύπτουν νέες αποκαλύψεις και νέες δικογραφίες. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον αριθμό «γαλάζιων» στελεχών θα σταματήσει το κοντέρ. Ήδη, κεντρικά στελέχη – βουλευτές, νυν και πρώην, καθώς και υπουργοί- της ΝΔ περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό· είναι ένα σύστημα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Νομίζει ότι αν απομακρύνει μερικούς υπουργούς ή αν αποκλείσει ορισμένους βουλευτές από τα ψηφοδέλτια, θα ξεχαστεί το ζήτημα. Κάνει λάθος.

Η κοινωνία βιώνει μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα και δεν αντέχει άλλη απαξίωση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοιχτή, όπως ανοιχτές παραμένουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις που βαραίνουν τη χώρα. Και όσο παραμένουν ανοιχτές, τόσο μεγαλώνει η σκιά πάνω στο πολιτικό σύστημα. Η διερεύνηση πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς συγκάλυψη.

Ο χρόνος για την κυβέρνηση μετρά αντίστροφα. Όμως η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και ότι η χώρα θα γυρίσει σελίδα. Η κοινωνία αξίζει δικαιοσύνη, διαφάνεια και μια πραγματική προοδευτική αλλαγή για τους εργαζόμενους, τους νέους, την κοινωνία.