ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα σύστασης Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Το πιθανότερο εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές του ΠΑΣΟΚ, η πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώην υπουργοί αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας, προέκυψαν στοιχεία κατά των δύο πρώην υπουργών για «ηθική αυτουργία σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021».

Προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση για την συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης απαιτείται να υποβληθεί αίτημα που να υπογράφεται τουλάχιστον από 30 βουλευτές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη της συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπη στην Ολομέλεια.