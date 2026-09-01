ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης

«Συνοψίζοντας άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις.

Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα», σημείωσε ο κ. Μουζάκης και συμπλήρωσε ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η καλλιέργεια των δηλωμένων εκτάσεων από τους κατηγορουμένους.

«Δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες.

Κατά την γνώμη αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται» ανέφερε σχετικά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.