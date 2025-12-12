ΟΠΕΚΕΠΕ: Συζητείται σήμερα η αγωγή της Π. Τυχεροπούλου κατά της καθαίρεσής της

Συζητείται σήμερα η αγωγή που έχει καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατά της καθαίρεσής της από τις θέσεις που κατείχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε και οδήγησαν στις αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Έχουν συζητηθεί ήδη και ασφαλιστικά μέτρα κατά της καθαίρεσης της από τη διεύθυνση του Οργανισμού Αγροτικών Πιστώσεων. Σήμερα η κα Τυχεροπούλου έχει υποβαθμιστεί και υπηρετεί στη θέση του πρωτοκόλλου στον Οργανισμό καθώς και ως ειδική συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε δύο δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για τις παράνομες πρακτικές και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Τυχεροπούλου, έως και το 2020, υπήρξε ελέγκτρια του Οργανισμού και στη συνέχεια από το 2020 έως το 2024 ανα διαστήματα διετέλεσε διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της θητείας της εκεί πραγματοποίησε διασταυρώσεις σε ελέγχους και κατήγγειλε στην υπηρεσία της παράνομες πρακτικές και παράνομες πληρωμές σε κόκκινους ΑΦΜ με αποτέλεσμα να τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια να τα διαβιβάσει και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με την αγωγή της η κα Τυχεροπούλου ζητάει να επιστρέψει στη θέση της διευθύντριας και να της καταβληθούν αναδρομικά η διαφορά των χρημάτων που έχει χάσει από τον Οκτώβριο του ’24, οπότε και έχει καθαιρεθεί από τη συγκεκριμένη θέση.