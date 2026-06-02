ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η υπόθεση για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου

Δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου αναφορικά με σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έκρινε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πλέον, αναμένεται η επικύρωση ή μη της αρχειοθέτησης της υπόθεσης και από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο εν ενεργεία βουλευτών κρίθηκε ότι η εν λόγω δικογραφία πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, οι δύο βουλευτές κλήθηκαν και έδωσαν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου μετά και την άρση της ασυλίας τους από το Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, η Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να αρχειοθετηθεί η δικογραφία και για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός στα αδικήματα των πολιτικών προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δικογραφια είχε διαχωριστεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα κρίθηκε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.