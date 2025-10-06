ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική διαβίβασε ο Μυλωνάκης το σημείωμα Βάρρα

Ο κ. Μυλωνάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025».

Κατά τον υφυπουργό, το εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ο καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόρης Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 – 2020.

Δείτε το έγγραφο

εδώ