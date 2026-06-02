ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι οι τρεις αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας

Μετά από την μαραθώνια απολογία τους οι τρεις φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που φέρονται να ήταν οι υπαρχηγοί στην εγκληματική οργάνωση, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

«Στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από το ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ και είχα αγοράσει και αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας 300 ευρώ το στρέμμα» υποστήριξε στην απολογία του ο 40χρονος αρχηγός του κυκλώματος.

«Αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος» φέρεται να κατέθεσε σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ελεύθεροι οι 10 κατηγορούμενοι: «Εμπιστεύτηκα τους λάθος ανθρώπους»

Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της αγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε τοπικό αστυνομικό τμήμα έχουν αφεθεί από τη Δευτέρα (1/6) οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους.

Σε έναν εκ των δέκα, κρίθηκε ότι πρέπει να οριστεί και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να δήλωσαν πλήρη άγνοια για παράνομες πράξεις που γίνονταν με δικά τους στοιχεία. «Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φαίνεται να ισχυρίστηκε μία κατηγορούμενη.

Ένας κατηγορούμενος, που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, υποστήριξε ότι ουδέποτε σε λογαριασμό του πιστώθηκε χρηματικό ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην δικογραφία αναφέρεται ότι η πενταετής δράση της οργάνωσης, εξασφάλισε στα μέλη της συνολικό παράνομο όφελος που εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλειονότητα από τους 17, προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών και αρκετοί κατηγορούμενοι συνδέονται με συγγενικές σχέσεις.